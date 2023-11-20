Родственники военных РФ перестали верить в "СВО", — Минобороны Британии (фото)

Российские жены и матери могут протестовать против условий службы своих близких только в Интернете. Законодательство не позволяет родственникам военных ВС РФ объединяться "во влиятельную лоббистскую силу", рассказали в разведке.

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Жены российских военных провели, вероятно, первую публичную уличную акцию протеста в Москве после начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

"7 ноября 2023 года жены российских солдат, находящихся в воинской части, провели, пожалуй, первую публичную уличную акцию протеста в Москве после вторжения в Украину", — говорится в сообщении.

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В оборонном ведомстве Британии отметили, что на Театральной площади протестующие развернули лозунги с требованием отвести военных РФ подальше от линии фронта. Полиция разогнала акцию протеста, несмотря на это, речь протестующих привлекла внимание.

В британской разведке рассказали, что с февраля 2022 года в соцсетях ежедневно появляется информация о российских женах и матерях, которые в Интернете протестуют против условий службы их близких. Однако российское законодательство не позволяет родственникам российских военных объединяться "во влиятельную лоббистскую силу, как это делали солдатские матери во время афгано-советской войны 1980-х годов".

"Очевидно бесконечно длительное боевое развертывание личного состава без ротации все чаще рассматривается как нежизнеспособное как самими войсками, так и их родственниками", — добавили в Минобороны Британии.

Напомним, согласно результатам опроса "Левада-центра" от 1 ноября большинство граждан Российской Федерации готовы поддержать Владимира Путина, если он объявит об окончании военных действий. В частности, 55% респондентов считают, что нужно начать мирные переговоры, тогда как 38% — выступают за продолжение боевых действий.

15 сентября руководитель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов рассказал, что до завершения боевых действий в Украине не предусмотрена ротация мобилизованных россиян. Однако, по его словам, им полагается отпуск за каждые шесть месяцев на службе.