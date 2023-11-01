Половина россиян выступает за мирные переговоры с Украиной, — опрос (инфографика)

Как выяснили социологи, среди россиян уровень поддержки действий ВС РФ в Украине остается высоким.

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Большинство россиян готовы поддержать Владимира Путина, если он объявит об окончании военных действий, но при условии сохранения новых территорий. Об этом говорится в результатах опроса "Левада-центра".

Как показывают результаты, в октябре 2023 года уровень внимания россиян в информационном пространстве "к украинским событиям" не изменился за последние три месяца.

Так 20% опрошенных говорят о том, что следят "очень внимательно" (в сентябре — 18%), еще 29% следят "достаточно внимательно" (в сентябре — 30%).

"35% респондентов следят без внимания, а 15% не следят совсем", — говорится в результатах опроса.

Наиболее внимательно следят за событиями в Украине люди в возрасте 55 лет и старше (28% очень внимательно, 33% достаточно внимательно).

Следят ли россияне за "событиями в Украине"

Поддержка действий ВС РФ на территории Украины: детали

Как отмечают в сообщении центра опросов, уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине остается высоким.

"С начала конфликта значительных изменений не претерпели: в октябре ответили, что бесспорно поддерживают и скорее поддерживают — 76% (в сентябре — 73%). Не поддерживают — в сумме 16% (в августе — 20%)", — говорится в результатах.

Поддержка действий ВС РФ на территории Украины

Кроме того, россияне уверены, что военные действия продолжатся еще долго. Так, почти половина опрошенных (46%) ответили, что война продлится более года.

Сколько продлится война по мнению россиян

Продолжение войны или мирные переговоры: чего хотят россияне

По результатам опроса, за прошедшие 4 месяца мнение о необходимости продолжать военные действия или начать мирные переговоры практически не менялось.

"55% считают, что следует начать мирные переговоры (в сентябре — 51%), 38% — за продолжение военных действий (в сентябре — 39%)", — говорится в сообщении.

Продолжение войны или мирные переговоры: чего хотят россияне

В результатах опроса отмечается, что представление о том, что следует начать мирные переговоры, чаще всего демонстрируют представители самой молодой возрастной группы (18-24 года) — 69%. Опрошенные в возрасте 55 лет и старше — 45% и 46%.

"Чаще всего выступают за продолжение военных действий те, кто доверяет информации с телевидения (46%) и телеграмм-каналов (41%), о необходимости перехода к мирным переговорам чаще всего говорят те, кто доверяет информации из социальных сетей (65%) и ютуб-каналов (69%)", — добавляют в сообщении.

Напомним, ранее "Левада Центр" опубликовал итоги опроса, которые указывают на то, что большинство опрошенных россиян заявили, что они поддержали бы идею закончить войну в Украине в ближайшее время.