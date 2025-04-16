Палки вместо костылей и вперед: НГУ зафиксировала, как РФ бросает в штурм раненых (видео)

На Покровском направлении заметили штурмовика на "импровизированных костылях". В Силах обороны отметили, что Россия "бросает вперед всех без разбора".

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Детали и видео с фронта 16 апреля опубликовала пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Дрон зафиксировал российского оккупанта, который опирался на палки, но уверенно шел вперед. Отмечается, что он двигался в сторону украинских позиций под Покровском на штурм. Командование сообщило, что раненые штурмовики РФ уже чаще попадают в поле зрения аэроразведки. Россияне буквально "ковыляют" к позициям с палками или на самодельных костылях.

"Ими движет страх быть уничтоженными своими же командирами и понимание, что нет смысла ждать эвакуации и единственная надежда на украинский плен. (...) Их командиры ставят ультиматум: или идешь в бой, или тебя уничтожат свои же приспешники", — пояснили в ОСУВ "Хортица".

Видео сняли аэроразведчики 3 бригады оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Нацгвардии. Военные назвали это очередным доказательством, что РФ не жалеет собственный личный состав.

В "Спартане" отметили, что такой случай — не первый. Захватчики и раньше двигались в направлении позиций НГУ, несмотря на травмы.

На видео видно, как человек в камуфляже с двумя палками в руках движется к заграждению из колючей проволоки, а затем начинает убегать.

Напомним, российские оккупанты случайно сами себя взорвали в Донецке. По данным вражеских СМИ, инцидент произошел 14 апреля, погибли двое военнослужащих ВС РФ.

16 апреля в ГПСУ показали в действии комплекты активных плащей, которые им передал коллектив Хмельницкой АЭС. "Плащи-невидимки" будут защищать пограничников от обнаружения с помощью тепловизоров.