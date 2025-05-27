"Отправляют в один конец": Z-волонтер пожаловалась на "штурмы на костылях" в ВС РФ (видео)

Вдова военного российской армии и волонтер прокремлевского движения Анна Уварова распространила в сети видео с ранеными солдатами на костылях из незаконного вооруженного формирования 5-й отдельной мотострелковой бригады имени А. Захарченко, которых командование отправляет на смертельные штурмы.

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Видео опубликовало российское издание ASTRA.

В видео заявляется, что раненых штурмовиков российское командование держит в подвале. На кадрах можно увидеть вражеских военнослужащих с костылями, а один из них рассказывает, что потерял слух.

По словам пророссийского волонтера, солдаты на видео принадлежат к воинской части 41698 незаконного вооруженного формирования "Донецкая народная республика", из которой возвращение возможно "практически только в одном виде — груз 200".

"Наших ребят командование отправляет на смерть, добивает тех, кто выжил. Эвакуации никто не проводит. Они просто лежат и гниют. Также они отправляют туда раненых. Тех, которые на костылях, которые не могут даже убежать — их отправляют в один конец", — рассказала Уварова.

Она пригрозила полковнику и командиру 5-й ОМБр им. А. Захарченко Фастхутдинову с позывным "Мамай" тем, что "народ поднимется" и "разорвет голыми руками" командование, отправляющее солдат "на убой".

"Сами жены придут и разорвут вас. Вы забираете наших мужей, отцов детей, вы тот скот, который должен идти впереди всех ребят. Но вы отсиживаетесь", — заявила Уварова.

До этого издание ASTRA со ссылкой на источники сообщало о "концлагере", который российское командование устроило на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке. По словам собеседников медиа, там пытали солдат, которые отказывались воевать в рядах ВС РФ, и после этого заставляли идти на смертельные штурмы.

В марте 2025 года издание также публиковало видеообращение родственниц военнослужащих 5-й ОМБр им. А. Захарченко, которые исчезли после подвала в Очеретино.

Солдат на костылях ВС РФ отправляют на штурмы систематически

Разведка Министерства обороны Великобритании 2 февраля сообщала о случаях, когда россияне штурмуют на костылях позиции украинских военных. Британские разведчики отмечали, что раненых оккупантов бросают на штурмы систематически, чтобы не обременять перегруженную медицинскую систему РФ.

Пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Национальной гвардии Украины 16 апреля опубликовала кадры того, как РФ бросила в штурм раненого с палками вместо костылей на Покровском направлении.

Напомним, Фокус 26 апреля писал о том, как в российской армии наказывают военных, которые отказываются идти в "мясные штурмы". В соцсетях распространилось видео наказания оккупанта, который "бросил своих товарищей".