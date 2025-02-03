Не дали потеряться в медицинской системе РФ: на передовой россияне штурмуют на костылях

В разведке зафиксировали такие случаи в 20-й общевойсковой армии. Они свидетельствуют о том, что раненым военным ВС РФ не дают возможности долечиться.

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Командование ВС РФ формирует штурмовые группы из раненых россиян. Иногда те идут в бой просто на костылях. Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что раненых солдат на костылях уже неоднократно наблюдали на передовой. Такие случаи свидетельствуют о том, что военным ВС РФ не дают возможности долечиться и посылают в бой, чтобы не обременять и так перегруженную медицинскую систему в России.

В разведке зафиксировали такие случаи в 20-й общевойсковой армии.

"Существует реалистичная возможность, что российские командиры направляют эту деятельность на содержание персонала, который иначе потерялся бы в перегруженной медицинской системе", — написало Министерство.

В обновленном отчете указывается на оценку Украины, что сейчас во время войны было ранено или убито 830 000 российских солдат, около 400 000 нуждаются в лечении в медицинских учреждениях за пределами зоны боевых действий.

"Раненые солдаты, вероятно, были возвращены в свои части после того, как их преждевременно выписали из передовых медицинских пунктов, по указанию их командования. Это уменьшает нагрузку на перегруженную военную медицинскую систему и повышает способность подразделения отслеживать и использовать раненых военнослужащих для выполнения оперативных задач", — написало британское Министерство.

Также в британской разведке отметили, что отсутствие надлежащей медицинской помощи в учреждениях, расположенных подальше от линии фронта, обусловливает необходимость переноса административной и медицинской нагрузки обратно на воинские части.

В середине января украинские источники опубликовали кадры, снятые дроном, на которых двое россиян ходят на костылях в открытом поле в районе Покровска. Их атаковал украинский БпЛА.

Кадры приобрели популярность и в России. Военный блогер Святослав Голиков, например, в заметке в конце января раскритиковал практику отправки раненых военных на бой, назвав это "сплошным позором".

"В особо вопиющих случаях явных калек даже могут посылать на штурм, но чаще их отправляют на укрепление только что отвоеванных позиций", — написал он.

Голиков написал, что, возможно, двое мужчин на видео с дрона были замечены без оружия и снаряжения, потому что российским солдатам часто говорят найти собственные запасы на линии фронта.

Напомним, что 22 января сообщалось, что в 20-й общевойсковой армии РФ сформировали штурмовые группы, состоящие из раненых, включая тех, кто передвигается с помощью костылей. Их отправили в бой с предполагаемо трагическими последствиями.

Также 30 января сообщалось, что РФ готовится мобилизовать 126 тысяч солдат "спецконтингента". Речь идет о россиянах, которые отбывают наказание в тюрьмах, находятся под следствием, имеют задолженности по кредитам и другие проблемы.