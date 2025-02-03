Не дали загубитися в медичній системі РФ: на передовій росіяни штурмують на милицях

У розвідці зафіксували такі випадки у 20-тій загальновійськовій армії. Вони свідчать про те, що пораненим військовим ЗС РФ не дають можливості долікуватися.

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Командування ЗС РФ формує штурмові групи з поранених росіян. Іноді ті ідуть в бій просто на милицях. Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що поранених солдатів на милицях вже неодноразово спостерігали на передовій. Такі випадки свідчать про те, що військовим ЗС РФ не дають можливості долікуватися і посилають у бій, щоб не обтяжувати і так перевантажену медичну систему в Росії.

У розвідці зафіксували такі випадки у 20-тій загальновійськовій армії.

"Існує реалістична можливість, що російські командири спрямовують цю діяльність на утримання персоналу, який інакше загубився б у перевантаженій медичній системі", — написало Міністерство.

У оновленому звіті вказується на оцінку України, що наразі під час війни було поранено або вбито 830 000 російських солдатів, близько 400 000 потребують лікування в медичних закладах за межами зони бойових дій.

"Поранені солдати, ймовірно, були повернуті до своїх частин після того, як їх передчасно виписали з передових медичних пунктів, за вказівкою їх командування. Це зменшує навантаження на перевантажену військову медичну систему та підвищує здатність підрозділу відстежувати та використовувати поранених військовослужбовців для виконання оперативних завдань", — написало британське Міністерство.

Також у британській розвідці зауважили, що відсутність належної медичної допомоги в закладах, розташованих подалі від лінії фронту, зумовлює необхідність перенесення адміністративного та медичного навантаження назад на військові частини.

У середині січня українські джерела опублікували кадри, зняті дроном , на яких двоє росіян ходять на милицях у відкритому полі в районі Покровська. Їх атакував український БпЛА.

Кадри набули популярності і в Росії. Військовий блогер Святослав Голіков, наприклад, у дописі наприкінці січня розкритикував практику відправлення поранених військових на бій, назвавши це "суцільною ганьбою" .

"В особливо кричущих випадках явних калік навіть можуть посилати на штурм, але частіше їх відправляють на укріплення щойно відвойованих позицій", — написав він.

Голіков написав, що, можливо, двоє чоловіків на відео з дрона були помічені без зброї та спорядження, тому що російським солдатам часто кажуть знайти власні запаси на лінії фронту.

Нагадаємо, що 22 січня повідомлялося, що у 20-й загальновійськовій армії РФ сформували штурмові групи, що складаються з поранених, включно з тими, хто пересувається за допомогою милиць. Їх відправили в бій із передбачувано трагічними наслідками.

Також 30 січня повідомлялося, що РФ готується мобілізувати 126 тисяч солдатів "спецконтингенту". Йдеться про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми.