Командування ЗСУ відповіло, чи загрожує Харкову наступ 50-тисячного війська РФ

У ЗМІ повідомили, що з Курської області перекинули 50 тисяч російських військових для нового масштабного наступу. У Харківській ОВА розповіли про ситуацію на напрямках та спроби прориву ворога.

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Чітку відповідь щодо загрози 27 травня дала пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Харків".

Командування пояснили, що у медіа з посиланням на "західних аналітиків" проінформували про підготовку російської армії до нової масштабної операції. Зазначалось, що РФ перекинула з Курської області до кордону 50-тисячне угруповання, щоб висунутись на Харків.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Закликаємо представників як вітчизняних, так і закордонних медіа ретельно перевіряти інформацію перед публікацією, а при виникненні запитань звертатися за роз'ясненнями до комунікаційних підрозділів Сил оборони України", — заявили в ОТУ "Харків".

Ситуацію на кордоні також 27 травня коментував голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він запевнив, що постійно перебуває на зв’язку з захисниками, які відстежують розташування ЗС РФ. Аномальної діяльності з боку ворога не спостерігається.

"Ворог, скажімо так, і не полишав своїх ідей щодо намагання просунутися вглиб нашої фактично території по будь-яких напрямках. Постійно фіксуємо і виходи диверсійно-розвідувальних груп, і виходи малих відповідно груп, і на бронетехніці", — розповів Синєгубов.

З його слів, остання масована спроба прориву була 15 травня, але фактично вони відбуваються щодня. Очільник Харківської ОВА запевнив, що українські Сили оборони міцно тримають рубежі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія накопичує понад 50 тисяч бійців на Сумському напрямку. З його слів, у Курській області ворог сконцентрував "найбільші та найсильніші" війська, щоб вибити ЗСУ з власної території й підготувати наступ.

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин 27 травня розповів, що попри великі втрати рівень укомплектованості штурмових підрозділів ЗС РФ на південному фронті сягає 80-100%.