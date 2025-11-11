ЗС РФ контролюють 95% Покровська, а ЗСУ — лише "Цитадель": які нові міста під загрозою, — офіцер

Збройні сили Російської Федерації намагаються з боку Родинського атакувати дронами логістичні шляхи на Мирноград та Покровськ, розповів офіцер австрійської армії. Покровськ майже повністю контролюється росіянами, а українці закріпились в районі забудови "Цитадель". На думку офіцера, окуповану агломерацію ЗС РФ використають для зимівлі, а далі загрожуватимуть ще двом містам на протилежних відрізках фронту.

Після втрати Покровська суттєво зростуть загрози в Сіверську Донецької області та в Гуляйполі Запорізької області, сказав полковник збройних сил Австрії Маркус Райснер в інтерв'ю медіа NTV. Росіяни використають вцілілу забудову окупованого Покровська, щоб пережити зимові місяці.

Зі слів Райснера, бійці ЗСУ захищають "останні залишки Покровська", при цьому росіяни контролюють 90-95% населеного пункту. Втім, він визнає, що ЗС РФ не перебувають у місті "особисто", але тримають під вогневим контролем важливі логістичні шляхи. Тим часом українці тримаються у "Цитаделі" — групі будинків на північному сході. Крім того, полковник підтвердив загрозу для Мирнограда. На його думку, там заблоковані кілька сотень українців, яких командування намагається врятувати.

"Дехто вважає, що там кілька тисяч солдатів. Я оцінюю, що їх кілька сотень. Тому українці повинні евакуювати цих солдатів. Росіяни атакують з півночі, ніби в кліщах", — ідеться в інтерв'ю.

Полковник уточнив, що росіяни перебувають у Родинському, розташованому північніше Мирнограда та Покровська, і звідти обстрілюють логістику дронами. Водночас, їх звідти намагаються вибити підрозділи Сил оборони: у випадку успіху заблоковані бійці зможуть відступити. Райснер зауважив, що, ймовірно, ЗСУ не слід було так затримуватись у Мирнограді. Втім, можлива причина такої затримки — необхідність збудувати фортифікації на нових рубежах, паралельно виснажуючи противника.

"Якби великі підрозділи потрапили в полон, це була б катастрофа", — пояснив полковник.

Райснер також озвучив, які наступні плани ЗС РФ та для яких нових українських міст є загроза.

Покровськ росіяни використають як "зимову стоянку". На думку полковника, втрата цього міста не має "прямого впливу" на перебіг війни на відміну від інших гарячих точок. Особлива загроза — для Сіверська. Військовий пояснив, що це місто є "сполучною ланкою між північним і південним фронтами центрального сектору". Якщо Україна його втратить, то фронт може "зміститись на захід". Ще один загрозливий напрямок — Гуляйполе. Райснер уточнив, що є просування ЗС РФ на південь від Покровська. Якщо Гуляйполе також втратять, то росіяни опиняться "в тилу українських ліній".

Бої за Покровськ — деталі

Зазначимо, 7 листопада німецьке медіа ZDF розповіло про особливу тактику ЗС РФ у Покровську. Аналітики пояснили, що спершу у місто проникли диверсійні групи, які не очікували підтягування основних сил, а вчиняли випадкові напади та засідки. Через це оператори дронів ЗСУ опинились під загрозою та були змушені відійти. Українські військові тим часом ділились враженнями від подій у Покровську і говорили, що там відбувається "хаос". Тим часом Генштабу ЗСУ заявив, що у місто пробрались 200-300 росіян: ситуація контрольована, оточення немає.

Нагадуємо, увечері 11 листопада у мережі з'явились кадри заїжджання солдатів ЗС РФ у Покровськ: росіяни переміщувались на мотоциклах та у відкритих машинах.