У Покровську РФ вигадала "інноваційну тактику": що негаразд з запізнілим відходом ЗСУ, — ZDF

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації під час наступу на Покровськ винайшли нову тактику, яка допомагає отримувати перевагу у міській забудові попри дрони, які застосовують Збройні сили України, ідеться у статті німецького медіа. Українці роблять певні зусилля, щоб зменшити тиск з півночі, але є загроза втрат через запізнілий відхід з глибоких позицій.

Бойові дії у Покровську, ймовірно, вийшли на "завершальну фазу", написало медіа ZDF. У статті згадали появу спецпризначенців, які висадились на околиці міста і мали виправити ситуацію. Також розповіли про успіхи ЗСУ північніше, коли під Добропіллям намагаються зменшити загрозу, яка "нависає" над Мирноградом. На думку аналітиків ZDF, які підсумували перебіг подій останнього тижня, Покровськ перебуває "на межі колапсу", а Україна не може "переломити ситуацію" і затрималась з виведенням військ.

У статті ідеться про те, що вже після операції спецпризначенців, у середу 5 листопада. у мережі з'явилось відео, на якому російські військові спокійно приїжджають у центр, висаджуються і нічого не бояться. За добу, 6 листопада, стало відомо, що ЗС РФ, ймовірно, контролюють 80% міста, а українці тримають позиції лише на півночі. Медіа описало "інноваційну тактику" росіян, яка призвела до сьогоднішніх подій.

"Російське оточення навколо Покровська та Мирнограда швидко звужується", — написало медіа.

Тактика РФ у Покровську складається з кількох етапів і націлена саме на операторів БпЛА, розповіло ZDF. Спершу російські солдати таємно проникали в руїни Покровська, а потім починали атакувати укриття екіпажів дронів ЗСУ. Паралельно відбувались посилені обстріли артилерією та дронами. Одночасно час від часу проводились вилазки та влаштовувались засідки. Завдяки таким системним діям ЗС РФ примусили дронарів відійти, діяти з більшої відстані, й піхота Сил оборони втратила підтримку та захист.

"Ця тактика, спрямована на придушення груп ворожих безпілотників за допомогою засідок для підтримки просування наземних військ, може спрацювати лише в щільному міському середовищі, де є можливість підійти до них, і вона добре спрацювала в Покровську", — написало ZDF.

Бої в Покровську - куди простягається сіра зона 5-7 листопада Фото: DeepState

Аналітики медіа вважають, що ЗСУ слід було давно виходити з Покровська, а не стояти, як то було під Бахмутом, Авдіївкою, Вугледаром. Курськом. У статті озвучили, які підрозділи Сил оборони опиняються під загрозою через ці зволікання:

25-та механізована піхотна бригада та 37-ма бригада морської піхоти перебувають "глибоко всередині" і тому для них цілком реальне оточення. На думку ZDF, командування, ймовірно, вже оголосило вихід або бійці "виходять навіть без наказу";

155-та та 92-та бригади — "також під загрозою".

"Навіть якби позиції в місті більше не вдавалося утримувати, принаймні організований відступ був би можливим. Але навіть якщо цей маневр вдасться, частково оточені українські війська вже зазнали важких втрат, яких можна було б уникнути, якби своєчасно було віддано наказ про відступ", — підсумувало ZDF.

Бої в Покровську — деталі

Зазначимо, 3 листопада комбат "Шершні Довбуша" 68-ї бригади Вʼячеслав "Лютий" назвав події у Покровську "хаосом". Офіцер сказав, що ситуація "критична" і він не впевнений, що з нею можна впоратись. Аналогічно бої в Покровську оцінили аналітики проєкту DeepState: ще у серпні вони заявили, що ідеться про "хаос в командуванні" і про просування росіян вулицями міста.

Нагадуємо, 7 листопада медіа The Economist розповіло, чому у боях в Покровську важливо втримати висоти на північ від населеного пункту.