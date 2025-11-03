"У Покровську ситуація надкритична": окупанти просочились у місто і поширюють хаос, — комбат

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади Вʼячеслав "Лютий" наголосив, що зачищати російські ДРГ у Покровську — дуже складно. З його слів, загарбники діють хаотично, і Сили оборони не контролюють ситуацію.

"Як на мене, у Покровську ситуація надкритична, не можу сказати, що контрольована. Звичайно, є наміри у нашого командування відновити положення та сталу лінію, але, на жаль, купа ДРГ просочується і завдає хаосу в наші порядки, логістику. Дуже багато підрозділів зайшло працювати, їх потрібно ефективно знищувати та вчасно реагувати", — розповів комбат у коментарі "Еспресо" 3 листопада.

Він наголосив, що зачищати ворожі ДРГ у Покровську — дуже складно, адже заглянути в кожну нору та щілину майже неможливо. Водночас окупанти не скрізь себе виявляють, вони дотримуються різних вказівок і вдаються до маскування.

"Коли вони бачать, припустимо, групу, то не вступають у стрілецький контакт, наші проходять в надії, що противника не виявлено. Частішають випадки, коли проводиться ефективна зачистка і знищується ворог, де виявляв себе раніше. Але на даний час окупанти все одно хаотично переміщуються по місту і їх дуже багато", — додав "Лютий".

Нагадаємо, боєць 68-ї бригади 9 армійського корпусу ЗСУ "Гусь" попередив, що ворог хоче "захлопнути мішок" на Покровському напрямку. З його слів, ситуація у Покровську "не стійка", позиції переходять з рук у руки й говорити про встановлений контроль РФ над якоюсь частиною міста не можна.

Аналітики ISW передали, що ЗС РФ відклали захоплення Костянтинівки, зосередившись на окупації Покровська і Мирнограда. Росія сточує там підрозділи, зазнаючи значних втрат, але кидає нових солдатів їм на заміну.