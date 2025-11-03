ЗС РФ зайшли майже у всі райони Покровська: хочуть "захлопнути мішок", — боєць ЗСУ (відео)

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації атакують Покровсько-Мирноградську агломерацію з чотирьох напрямків, розповів боєць ЗСУ. Покровську загрожують з південного заходу та півдня. При цьому росіяни намагаються пройти якнайдалі на північ, щоб зустрітись з частинами, які тиснуть біля Родинського та Красного Лимана. Тим часом ворожі солдати проникли майже в усі райони Покровська, а у трьох мікрорайонах на півдні ситуація особливо важка.

Росіяни інфільтруються у Покровськ з півдня та південного заходу, уточнив військовослужбовець з позивним "Гусь" з 68-ї бригади 9 армійського корпусу ЗСУ в ефірі "Київ 24". При цьому позиції ЗСУ та ЗС РФ часто переходять з рук в руки, а противник особливо багато уваги приділяє закріпленню в трьох районах — Сонячний, Шахтарський, Лазурний. Крім того, головний напрямок атак — на Гришине, оскільки тоді з'явиться можливість заблокувати ЗСУ у Покровсько-Мирноградській агломерації.

Військовий пояснив, що росіяни, з одного боку, прямують до Гришиного, на північному заході від Покровська, а з іншого — прориваються на Красний Лиман.

"Вони дуже хочуть з двох напрямків зійтися і захлопнути цей мішок", — сказав він.

Водночас бійці ЗСУ не дають можливості росіянам виконати заплановане, наголосив боєць ЗСУ. З його слів, контроль ЗС РФ над місцевістю — лише з повітря дронами.

У Покровську, на думку військового, ситуація "не стійка". З його слів, за групами росіян, які проникли в місто, ведуть спостереження і завдають ударів дронами та артилерією.

"Ситуація не стійка, позиції певні можуть переходити з рук в руки й фактично про стабільний контроль ворогом якоїсь частини міста зараз не можна говорити", — наголосив представник 68 єгерської бригади.

На карті бойових дій DeepState бачимо, що Гришини та Красний Лиман — населені пункти, розташовані північніше Покровська. Відстань між краями "сірої" зони — близько 10 км.

Бої у Покровську - просування ЗС РФ у бік Гришиного та Красного Лиману, 3 листопада Фото: DeepState

Бої у Покровську — деталі

Зазначимо, 2 листопада аналітики Павло Лакійчук описав ситуацію у Покровську, яку порівняв з подіями в Маріуполі, та пояснив, як її можна було б покращити. На його думку, покращення залежить від двох чинників: майстерності спецпризначенців, яких туди відправило командування ЗСУ, та дрони СБС, які діють на вказаному відтинку фронту.

Бої у Покровську - ситуація станом 3 листопада Фото: DeepState

Зазначимо, 30 жовтня про події у Покровську розповіла воєнна кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова. З її слів, біля Мирнограда росіяни заблокували підрозділи 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які понад рік тримали там позиції. Крім того, вона попередила про намір росіян дістатись до Гришиного — села на шляху до Павлограда. Кореспондентка також зауважила, що ситуація погіршилась, бо ворог проник у Покровськ з півдня, а командири 32 бригади 9 корпусу ЗСУ, з її слів, не доповідали правду командуванню.

Нагадуємо, 3 листопада військовий оглядач Богдан Мірошников пояснив, щоб заходи ЗСУ у Покровську не є контрнаступом.