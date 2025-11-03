ВС РФ зашли почти во все районы Покровска: хотят "захлопнуть мешок", — боец ВСУ (видео)

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации атакуют Покровско-Мирноградскую агломерацию с четырех направлений, рассказал боец ВСУ. Покровску угрожают с юго-запада и юга. При этом россияне пытаются пройти как можно дальше на север, чтобы встретиться с частями, которые давят у Родинского и Красного Лимана. Между тем вражеские солдаты проникли почти во все районы Покровска, а в трех микрорайонах на юге ситуация особенно тяжелая.

Россияне инфильтрируются в Покровск с юга и юго-запада, уточнил военнослужащий с позывным "Гусь" из 68-й бригады 9 армейского корпуса ВСУ в эфире "Киев 24". При этом позиции ВСУ и ВС РФ часто переходят из рук в руки, а противник особенно много внимания уделяет закреплению в трех районах — Солнечный, Шахтерский, Лазурный. Кроме того, главное направление атак — на Гришино, поскольку тогда появится возможность заблокировать ВСУ в Покровско-Мирноградской агломерации.

Военный объяснил, что россияне, с одной стороны, направляются к Гришиному, на северо-западе от Покровска, а с другой — прорываются на Красный Лиман.

"Они очень хотят с двух направлений сойтись и захлопнуть этот мешок", — сказал он.

В то же время бойцы ВСУ не дают возможности россиянам выполнить запланированное, подчеркнул боец ВСУ. По его словам, контроль ВС РФ над местностью — только с воздуха дронами.

В Покровске, по мнению военного, ситуация "не устойчивая". По его словам, за группами россиян, которые проникли в город, ведут наблюдение и наносят удары дронами и артиллерией.

"Ситуация не устойчива, позиции определенные могут переходить из рук в руки и фактически о стабильном контроле врагом какой-то части города сейчас нельзя говорить", — отметил представитель 68 егерской бригады.

На карте боевых действий DeepState видим, что Гришины и Красный Лиман — населенные пункты, расположенные севернее Покровска. Расстояние между краями "серой" зоны — около 10 км.

Бои в Покровске — продвижение ВС РФ в сторону Гришино и Красного Лимана, 3 ноября Фото: DeepState

Бои в Покровске — детали

Отметим, 2 ноября аналитики Павел Лакийчук описал ситуацию в Покровске, которую сравнил с событиями в Мариуполе, и объяснил, как ее можно было бы улучшить. По его мнению, улучшение зависит от двух факторов: мастерства спецназовцев, которых туда отправило командование ВСУ, и дроны СБС, которые действуют на указанном отрезке фронта.

Бои в Покровске — ситуация по состоянию на 3 ноября Фото: DeepState

Отметим, 30 октября о событиях в Покровске рассказала военный корреспондент Юлия Кириенко-Меринова. По ее словам, возле Мирнограда россияне заблокировали подразделения 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые более года держали там позиции. Кроме того, она предупредила о намерении россиян добраться до Гришино — села на пути к Павлограду. Корреспондентка также отметила, что ситуация ухудшилась, потому что враг проник в Покровск с юга, а командиры 32 бригады 9 корпуса ВСУ, по ее словам, не докладывали правду командованию.

Напоминаем, 3 ноября военный обозреватель Богдан Мирошников объяснил, чтобы мероприятия ВСУ в Покровске не являются контрнаступлением.