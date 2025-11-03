"Это не контрнаступление": обозреватель рассказал, что происходит в Покровске

События, которые сейчас разворачиваются в Покровске, в частности операция со спецназовцами Главного управления разведки, не является контрнаступлением, и даже не является "тактическим уровнем действий".

Мероприятия Сил обороны в Покровске являются проведением одновременно нескольких десятков тактических операций, которые направлены на то, чтобы "зачистить" хотя бы половину города. Об этом рассказал военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, то, что в медиа назвали "контрнаступлением", является "субтактическим" уровнем действий.

"Кто-то серьезно думает, что высадка десятка спецназовцев на одну из позиций, которую надо зачистить — это контрнаступление? Это даже не тактический уровень действий. Это субтактический уровень", — отметил Мирошников.

Он утверждает, что в целом то, что происходит в Покровске, не является контрнаступлением. Силы обороны ведут несколько десятков тактических операций в городе, пытаясь ликвидировать российских военных, которым удалось туда инфильтрироваться.

"Это проведение одновременно нескольких десятков тактических операций, направленных на зачистку хотя бы половины города", — подчеркнул эксперт.

Богдан Мирошников также отметил, что российским военным пока не удалось закрепиться в Покровске, за исключением южных окраин города.

"А пока не закрепился — шансы на зачистку растут", — добавил обозреватель.

Ситуация в Покровске: что известно о боях в городе

1 ноября агентство Reuters информировало, что Украина высадила спецподразделения в окруженный Покровск. Это произошло в то время, когда российское командование заявило о якобы окружении города.

По информации "Суспільного", глава ГУР Кирилл Буданов лично руководит операцией в Покровске.

Аналитики DeepState 2 ноября рассказывали, что россияне продолжают инфильтрироваться в Покровск. Аналитики утверждают, что враг начал оседать в городе, создавая позиции и в частности наблюдательные пункты.

Журналист и офицер Нацгвардии Украины Юрий Бутусов 2 ноября резко раскритиковал высадку спецназовцев ГУР под Покровском, назвав это "безграмотным решением".

Бывший заместитель министра обороны Украины и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега вместо этого заявил, что Украина "практически потеряла" Покровск.