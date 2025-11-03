"Мы практически потеряли Покровск": экс-заместитель министра обороны указал на угрозы и "ложь" в отчетах

Бывший заместитель министра обороны Украины и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега заявил, что "мы практически потеряли" Покровск. Он указывает на угрозу больших потерь в случае, если как можно быстрее не будет отдан приказ об отводе войск.

Дейнега утверждает, что Украина может оказаться в ситуации, когда "дыру во фронте некому латать", и фортификации, обустроенные украинскими военными, могут быстро оказаться во вражеских руках. Об этом экс-заместитель министра обороны написал на своей странице в Facebook вечером 2 ноября.

Волонтер предупреждает, что Силы обороны могут потерять большое количество "максимально мотивированных" десантников и морских пехотинцев, если не будет вовремя принято решение об отводе войск из Покровска, а также Мирнограда.

"Если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ об отводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только потери значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов (об имуществе на сотни миллионов я уже молчу — оно потеряно и шансов на его эвакуацию уже нет)", — утверждает Дейнега.

Он также указал на то, что в сводках Генштаба "на гору" передают "все больше лжи", в то время как Украина "практически потеряла" Покровск. Поэтому, считает экс-заместитель министра обороны, "нет смысла" удерживать оборону в Мирнограде.

"Отчеты ГШ на гору состоят с каждым днем все больше из вранья. Мы по факту уже практически потеряли Покровск, а это значит — что Мирноград держать тоже нет смысла (логистика останется только с неадекватным риском и полями)", — пояснил Дейнега.

Дейнега также пишет, что россияне это "прекрасно видят" с помощью своих беспилотников, из-за чего он не выдает "большой тайны".

"Это надо зафиксировать и спасти тех, кто без приказа отказывается выходить", — отмечает волонтер.

Стоит заметить, что россияне продолжают продвигаться в Покровске. Об этом в частности свидетельствует карта боевых действий от проекта DeepState: 2 ноября аналитики сообщали, что за минувшие сутки ВС РФ взяли под контроль почти весь населенный пункт Роза и пересекли улицу Защитников Украины, атакуя в направлении железнодорожного вокзала в Покровске.

Журналист и офицер Нацгвардии Украины Юрий Бутусов 2 ноября назвал высадку спецназовцев ГУР в Покровске "безграмотным решением".