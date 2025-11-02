Штурмовики ВС РФ существенно продвинулись в Покровске: что происходит на фронте (карта)

Передовые подразделения Вооруженных сил РФ нанесли рассекающий удар в Покровске, практически разделив на две части оборонительные рубежи украинских сил в центральной части города.

Российские оккупационные войска продвинулись в Покровске Донецкой области, а также вблизи сел Каменка в Харьковской области и Новогригоровка, Запорожской области. Об этом 2 ноября сообщили аналитики проекта DeepState, обновив интерактивную карту боевых действий.

Согласно картографическим данным, войска РФ за минувшие сутки взяли под контроль почти весь населенный пункт Троянда и пересекли улицу Защитников Украины, атакуя по направлению железнодорожного вокзала в Покровске. При этом большая часть города на карте обозначены как "серая зона" — когда территория не контролируется ни одной из воюющих сторон.

Таким образом, северная часть города за железнодорожным полотном, вероятно, еще под Силами обороны Украины. Во всяком случае аналитики не фиксируют там присутствия российских подразделений.

Если данные DeepState верны, то "окно" выхода из Покровского котла сократилось приблизительно до чуть более 7 км — это расстояние от передовых позиций россиян в населенном пункте Красный Лиман до новых позиций ВС РФ в Покровске.

Карта боевых действий в Покровске. 2 ноября 2025 Фото: deepstatemap.live

Также продвижение подразделений противника зафиксировано в Каменке, которая находится в Двуричанской поселковой общине Купянского района Харьковской области. Ранее часть населенного пункта была обозначена "серой зоной". Аналогичная ситуация возникла в селе Новогригоровка — в Гуляйпольской городской общине Пологовского района Запорожской области. На этом участке фронта под контроль оккупантов попала территория площадью 4 кв. км.

Карта боевых действий в Харьковской области. 2 ноября 2025 Фото: deepstatemap.live

Карта боевых действий в Запорожской области. 2 ноября 2025 Фото: deepstatemap.live

Напомним, 1 ноября в DeepState сообщили, что российские подразделения продолжают проникать в Покровск и оседать в городе, создавая позиции, в частности наблюдательные пункты. При этом в течение последних дней аналитики фиксируют сосредоточение врага на восточных окраинах Покровска, в районе населенного пункта Ровно.

2 ноября журналист и офицер Нацгвардии Украины Юрий Бутусов резко высказался по поводу высадки бойцов спецназа ГУР на Покровском направлении. По его словам, операция, которая вызвала волну одобрительных комментариев в соцсетях, на самом деле является примером "безграмотного тактического решения".