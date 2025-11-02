"Враг начинает оседать в городе": в DeepState рассказали, что происходит в Покровске (карта)

Россияне продолжают проникать в Покровск и оседать в городе, создавая позиции, в частности наблюдательные пункты. Силы обороны фиксируют или уничтожают российских военных в разных районах Покровска, из-за чего увеличивается его "серая зона" диверсионно-разведывательных действий.

ВС РФ продолжают инфильтрироваться в Покровск в частности с южного направления, по отрезку Зверево-Шевченко-Новопавловка и вдоль железной дороги от Котлино. О ситуации в городе рассказали аналитики DeepState вечером 1 ноября.

В течение последних дней аналитики фиксируют сосредоточение врага на восточных окраинах Покровска, в районе населенного пункта Ровно. К тому же российские военные, в частности пехота, фиксируются на северных окраинах Покровска, где их становится больше.

"Враг начинает оседать в городе, создавая позиции, в частности, наблюдательные пункты (НП), пилотные позиции и т.д.", — отмечают в DeepState.

Этому способствует в частности количество вражеской пехоты, которая часто перемещается из одного района в другой при попытках ВСУ их "зачистить".

DeepState | карта боевых действий в Покровске

Также аналитики обращают внимание, что, несмотря на приезд в Покровск высшего военного командования, которое взяло ситуацию под свой контроль, а также решение задействовать различные специализированные подразделения для "зачистки" россиян в городе, пока нет важных решений для того, чтобы предотвратить инфильтрацию ВС РФ в город с юга.

"Результаты таких решений мы увидим со временем, украинские дронщики ежедневно и еженощно пытаются выискивать и уничтожать противника и эта работа на сегодня "бесконечная", — рассказали в DeepState.

1 ноября командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в комментарии для "Киев24" отметил, что украинские военные в Покровске пытаются удержать каждый квартал и улицу. Он в частности выразил надежду на то, что на будущие решения по городу не будет влиять политика, особенно в случае, если войска нужно будет отводить на более выгодные рубежи.

Напомним, 1 ноября в Reuters рассказали, что Украина высадила спецподразделения в окруженный Покровск.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский 1 ноября побывал на Покровском направлении и отрицает окружение города.