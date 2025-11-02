"Ворог починає осідати в місті": у DeepState розповіли, що відбувається у Покровську (карта)

Росіяни продовжують проникати у Покровськ й осідати у місті, створюючи позиції, зокрема спостережні пункти. Сили оборони фіксують або знищують російських військових у різних районах Покровська, через що збільшується його "сіра зона" диверсійно-розвідувальних дій.

ЗС РФ продовжують інфільтруватися у Покровськ зокрема з південного напрямку, по відтинку Звірове-Шевченко-Новопавлівка та вздовж залізниці від Котлиного. Про ситуацію в місті розповіли аналітики DeepState увечері 1 листопада.

Упродовж останніх днів аналітики фіксують зосередження ворога на східних околицях Покровська, у районі населеного пункту Рівне. До того ж російські військові, зокрема піхота, фіксуються на північних околицях Покровська, де їх стає більше.

"Ворог починає осідати в місті, створюючи позиції, зокрема, спостережні пункти (СП), пілотні позиції тощо", — зазначають у DeepState.

Цьому сприяє зокрема кількість ворожої піхоти, яка часто переміщується з одного району в інший при спробах ЗСУ їх "зачистити".

DeepState | карта бойових дій у Покровську

Також аналітики звертають увагу, що, попри приїзд до Покровська вищого військового командування, яке взяло ситуацію під свій контроль, а також рішення задіяти різноманітні спеціалізовані підрозділи для "зачищення" росіян у місті, наразі немає важливих рішень для того, аби запобігти інфільтрації ЗС РФ у місто з півдня.

"Результати таких рішень ми побачимо з часом, українські дронщики щодня і щоночі намагаються вишукувати та знищувати противника і ця робота на сьогодні "безкінечна", — розповіли у DeepState.

1 листопада командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський у коментарі для "Київ24" зазначив, що українські військові у Покровську намагаються втримати кожен квартал і вулицю. Він зокрема висловив сподівання на те, що на майбутні рішення щодо міста не впливатиме політика, особливо у випадку, якщо війська потрібно буде відводити на вигідніші рубежі.

Нагадаємо, 1 листопада у Reuters розповіли, що Україна висадила спецпідрозділи до оточеного Покровська.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 листопада побував на Покровському напрямку і заперечив оточення міста.