Україна висадила спецпідрозділи до оточеного Покровська: що відомо, — Reuters

Україна висадила спецпідрозділи Сил оборони для проведення бойових дій в Покровську, куди проникли росіяни, докладаючи зусилля щодо стабілізації ситуації у регіоні й зокрема стратегічно важливому місті.

Українське командування на початку цього тижня спрямувало до Покровська спецпідрозділи ЗСУ задля протидії російській армії — саме у той час, коли військове командування ЗС РФ заявляло про нібито оточення українських оборонців у цій ділянці фронту. Про це пише агентство Reuters з посиланням на кілька джерел в українському війську.

"Ця операція демонструє, як Україна бореться за стабілізацію ситуації в стратегічно важливому місті після того, як цього місяця десятки російських військ прорвали його периметр", — пише медіа.

Reuters зазначає, що спецпризначенці Сил оборони України висадилися у Покровську ще кілька днів тому. Для операції застосували Black Hawk. Сама операція, як розповіли медіа у коментарі в 7-му корпусі швидкого реагування, була ускладненою через російські безпілотники, які діяли у цьому районі.

ЗМІ також підтвердило інформацію "Суспільного" про те, що операцією у Покровську керує особисто начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов.

Інше джерело розповіло Reuters, що українські спецпризначенці вирушили у ті частини Покровська, які Кремль вважає "життєво важливими" для української логістики. До того ж, як стверджує медіа, захоплення Росією Покровська може дозволити ЗС РФ просунутися далі у східну частину Донецької області, яку Кремль хоче окупувати повністю.

Джерела в українському війську розповіли агентству, що щонайменше дві сотні російських військовослужбовців прорвали оборону Покровська, проникнувши у місто.

У російському Міноборони на момент публікації коментарів про операцію ЗСУ у Покровську не висловлювали.

