"Влада має вийти з заявою": оглядач вказав, чим загрожують "коридори" для ЗМІ від росіян і перемир'я на 5-6 годин

Російська сторона оголосила про нібито готовність організувати "безпечні коридори" для представників іноземних медіа у Куп'янськ та Покровськ і перемир'я на 5-6 годин, однак за цим криється план, що загрожує Україні втратою кількох міст.

Росіяни можуть під прикриттям таких "коридорів" і припинення вогню завести у міста кілька тисяч бійців. Про це попередив військовий оглядач Богдан Мірошников у своєму Telegram-каналі.

Експерт вважає, що владі необхідно вийти із заявами про те, що будь-які коридори російських пропагандистів є "законними військовими цілями".

"Прямо зараз наша влада має вийти з заявою, що будь-які пропагандистські "коридори" є законною військовою ціллю та ми будемо знищувати все, що є військовими цілями", — зазначив Мірошников.

У зв'язку з цим огляд вважає неможливим жодне припинення вогню, оскільки військовим потрібно буде знищити усіх, хто наблизиться до позицій.

"Відповідно, з цією метою не може бути ніякого "припинення вогню", а ми маємо знищити всіх, хто буде наближатися до наших позицій", — пояснив Мірошников.

Чим небезпечні пропагандистські "коридори" і припинення вогню на кілька годин

Подібні пропозиції росіян можуть приховувати план, за допомогою якого ворог отримає змогу захопити низку міст, стверджує Богдан Мірошников. Він вважає, що за кілька годин російського "перемир'я" Україна може втратити два міста у Донецькій області та одне у Харківській.

"В інакшому випадку ми за ті 5-6 годин втратимо Покровськ, Мирноград та Купʼянськ", — зазначив експерт.

Він попередив, що російське командування може скористатися й завести велику кількість своїх бійців, яких Силам оборони України "неможливо буде вибити" звідти.

Нагадаємо, 1 листопада військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що кореспонденти іноземних ЗМІ почали отримувати запрошення від росіян відвідати Куп'янськ і Покровськ.

Напередодні, 30 жовтня, Міністерство оборони Росії інформувало, що очільник Кремля Володимир Путін нібито віддав наказ забезпечити проїзд журналістам у Покровськ, Куп'янськ та Мирноград.