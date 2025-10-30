ЗС РФ готові припинити бої на 6 годин: Путін наказав пустити ЗМІ у Покровськ і Куп'янськ

У Міністерстві оборони РФ заявили, що отримали наказ від президента Володимира Путіна щодо забезпечення проїзду журналістам. Окупанти нібито готові зупинити бої в певних районах Донецької і Харківської областей.

Путін нібито наказав "забезпечити безперешкодний проїзд" іноземним журналістам, в тому числі українським. Вороже міністерство вказало як умову "звернення до командування ЗСУ" та уточнило, що йдеться про можливість відвідування "районів блокування українських військ" у містах Покровськ, Мирноград і Куп'янськ. Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій 30 жовтня.

"Російське командування готове за необхідності припинити бойові дії на 5-6 годин у зазначених районах, а також забезпечити коридори безперешкодного в'їзду і виїзду груп представників іноземних ЗМІ, у тому числі українських, за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і російських військовослужбовців", — запевнили у російському Міноборони.

На момент публікації матеріалу у Генеральному штабі ЗСУ не реагували на заяву з Москви.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що інформація про "блокування" сил у Покровську та Куп'янську — це ворожа пропаганда. Він повідомив, що у міста направили більше операторів БПЛА, щоб вони шукали укриття росіян, яким вдалося просочитись і накопичитись, постійно переміщуючись.

У 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ показали, як знищують окупантів у Покровську. Командування наголосило, що станом на 30 жовтня про оточення міста не йдеться, а Росія "хоче видати бажане за дійсне".

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 29 жовтня також спростував заяву з Кремля щодо оточення ЗСУ у Куп’янську. Він заявив, що в місті продовжують працювати українські підрозділи й ситуація стабілізована.