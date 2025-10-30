Сирський висловився про "блокування" Покровська та Куп'янська: пояснив, як покращить ситуацію

Збройні сили Російської Федерації не заблокували підрозділи Сил оборони у двох агломераціях на сході України, в Куп'янську та Покровську, заяви головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. У населених пунктах діють спецпризначенці різних частин СОУ, які вистежують та знешкоджують ворожих диверсантів.

Інформація про начебто "блокування" у Покровську та Куп'янську — це російська пропаганда, ідеться у дописі Сирського у Telegram-каналі. Генерал заявив, що ситуацію виправляють оператори Сил безпілотних систем, і також бійці "ДШВ, штурмові полки, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші".

Зі слів Сирського, на територію міської забудови проникли диверсанти ЗС РФ, які накопичуються у схованках та постійно змінюють місце дислокації. Щоб впоратись з цією проблемою, у Покровськ та Куп'янськ направили більше операторів БпЛА, які відшукують укриття росіян.

ЗС РФ у Покровську - Сирський спростував блокування СОУ 30 жовтня Фото: Скриншот

У Покровську командування планує провести певні заходи для покращення ситуації. Зокрема, налагодить координацію між підрозділами, надасть спорядження і відстежуватиме виконання бойових завдань. Особлива увага — логістичним шляхам: посилять захист, щоб бійці могли отримувати зброю та евакуюватись

Відео дня

"Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі міри аж до зняття з посад", — ідеться у дописі генерала.

ЗС РФ у Покровську - Сирський про посилення СОУ 30 жовтня Фото: Скриншот

У Добропіллі продовжують контратаки ЗСУ, додав Сирський. Згідно з даними командування, вдалось повернути контроль над 186,8 кв. км території.

ЗС РФ у Покровську - Сирський про покращення у Добропіллі 30 жовтня

ЗС РФ у Покровську — деталі

Зазначимо, 30 жовтня аналітик проєкту DeepState розповів про те, як ЗС РФ проникли у Покровськ. З його слів, це сталось через деяких командирів, які повідомляли командуванню невірну інформацію. Внаслідок цього росіяни інфільтрувались всередину міста та почали влаштовувати засідки бійцям ЗСУ. На карті бойових дій проєкту бачимо, що майже половина Покровська займає сіра зона, яка тягнеться в усіх районах на південь від залізниці. Відстань між виступами сірої зони, яка зовні охоплює місто — близько 5 км (орієнтовно).

Нагадуємо, експерт пояснив, яким чином ЗС РФ влаштовують "малі котли" у Покровську.