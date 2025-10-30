Сырский высказался о "блокировании" Покровска и Купянска: объяснил, как улучшит ситуацию

Вооруженные силы Российской Федерации не заблокировали подразделения Сил обороны в двух агломерациях на востоке Украины, в Купянске и Покровске, заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский. В населенных пунктах действуют спецназовцы различных частей СОУ, которые выслеживают и обезвреживают вражеских диверсантов.

Информация о якобы "блокировке" в Покровске и Купянске — это российская пропаганда, говорится в заметке Сырского в Telegram-канале. Генерал заявил, что ситуацию исправляют операторы Сил беспилотных систем, а также бойцы "ДШВ, штурмовые полки, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие".

По словам Сырского, на территорию городской застройки проникли диверсанты ВС РФ, которые накапливаются в тайниках и постоянно меняют место дислокации. Чтобы справиться с этой проблемой, в Покровск и Купянск направили больше операторов БпЛА, которые отыскивают укрытия россиян.

ВС РФ в Покровске - Сырский опроверг блокировку СОУ 30 октября Фото: Скриншот

В Покровске командование планирует провести определенные мероприятия для улучшения ситуации. В частности, наладит координацию между подразделениями, предоставит снаряжение и будет отслеживать выполнение боевых задач. Особое внимание — логистическим путям: усилят защиту, чтобы бойцы могли получать оружие и эвакуироваться

Відео дня

"Строго предупредил командиров о недопущении безответственности. За это буду принимать жесткие меры вплоть до снятия с должностей", — говорится в заметке генерала.

ВС РФ в Покровске – Сырский об усилении СОУ 30 октября Фото: Скриншот

В Доброполье продолжают контратаки ВСУ, добавил Сырский. Согласно данным командования, удалось вернуть контроль над 186,8 кв. км территории.

ВС РФ в Покровске – Сырский об улучшении в Доброполье 30 октября

ВС РФ в Покровске — детали

Отметим, 30 октября аналитик проекта DeepState рассказал о том, как ВС РФ проникли в Покровск. По его словам, это произошло из-за некоторых командиров, которые сообщали командованию неверную информацию. В результате россияне инфильтрировались внутрь города и начали устраивать засады бойцам ВСУ. На карте боевых действий проекта видим, что почти половина Покровска занимает серая зона, которая тянется во всех районах к югу от железной дороги. Расстояние между выступами серой зоны, которая снаружи охватывает город — около 5 км (ориентировочно).

Напоминаем, эксперт объяснил, каким образом ВС РФ устраивают"малые котлы" в Покровске.