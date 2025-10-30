ВС РФ "творят хаос" в Покровске: как ВСУ могут спасти город, — аналитик (видео)

Диверсионные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации можно отбросить из Покровска, если применить тактику Вооруженных сил Украины в Доброполье, пояснил аналитик. Россияне заполонили город, устраивают засады, перерезают логистику. Противник фиксируется точечно и не закрепился, и поэтому пока не говорят об оккупации, но есть "серая зона". Между выступами этой зоны — пять километров.

Россияне несколько месяцев искали слабое место в обороне Покровска и в итоге его нашли в районе населенного пункта Зверево, рассказал аналитик проекта DeepState Роман Погорелый. На сегодня город инфильтрирован россиянами, не ясно, где именно они прячутся, и подразделения ВСУ во время ротации наталкиваются на них в самых неожиданных местах, сказал аналитик. По его словам, Покровск еще можно спасти, но для этого нужны не спецназовцы, а целая бригада Сил обороны со всем вооружением.

ВС РФ в Покровске — аналитик о плане спасения города

Чтобы выбить противника из района железной дороги в центре, командование ВСУ пригласило группу спецназа, пояснил аналитик. Спецназовцы выбили диверсантов, но это не повлияло на других россиян, которые "расползлись" по городу и мешают логистике, ротации, отводу подразделений ВСУ. Чтобы спасти Покровск, нужно действовать как во время порыва РФ под Добропольем — сначала заблокировать, потом — уничтожить, считает представитель DeepState.

"Необходимо завести более сильные и стабильные силы для того, чтобы осуществлять блокирование, а потом, соответственно, уже проводить зачистку тех имеющихся сил, которые не могут ничего сделать для того, чтобы как-то вернуться, выжить", — пояснил Погорелый.

Аналитик отметил, что вероятным слабым местом обороны Покровска было то, что командир подразделения ВСУ, который находился на участке в Зверевом, не информировал командование о реальной ситуации. Например, уверял, что контролирует позиции, а на самом деле — уже нет. Позже к прорыву в Зверевом добавилось Шевченко, Котлино и железнодорожный путь рядом с Котлино. На россиян наталкиваются подразделения РЭБ, минометчики, артиллеристы, пехотинцы, добавил Погорелый. Значительная часть Покровска на карте обозначена серым цветом, а не красным, поскольку ВС РФ замечены в той местности, но еще не закрепились. Единственный точный подконтрольный россиянам участок — на крайней южной окраине: россияне там свободно перемещаются, а украинских бойцов — нет.

"Они просто хаотично двигаются, опять же осуществляют диверсионно-разведывательную деятельность. В первую очередь, осуществляют засады, вступая в бои с тыловыми позициями, и творят просто хаос в городе, поглощая его", — сказал он.

Особая ситуация сложилась в Мирнограде, сказал Погорелый. У города расширяется серая зона на окраинах, ВС РФ давят на населенные пункты с трех сторон — севера, востока и юга (Проминь, Московское, Миролюбовка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Ровно, Родинское).

"Если потеряется Покровск, то можно сказать, что [ВС РФ] заберут Мирноград, даже не будучи там", — пояснил эксперт.

ВС РФ в Покровске — детали

На обновленной карте DeepState по состоянию на утро 30 октября видим расширение красной зоны в район Первого Мая. Ориентировочное продвижение РФ — на расстояние около 1,7 км. Кроме того, можно измерить расстояние между "зубцами" серой зоны, которая на три четверти охватывает Покровск — это 5 км. Глубина "кармана", на "дне" которого расположен Мирноград и бойцы ВСУ, держащие оборону, — около 11-12 км.

ВС РФ в Покровске — находятся ли ВСУ в окружении по состоянию на 29 октября Фото: DeepState

Отметим, 29 октября Фокус приводил мнение эксперта и политолога Дмитрия Снегирева о ситуации в Покровске. По его словам, ВС РФ инфильтрируются в город и создают "малые котлы" для подразделений ВСУ, которые держат оборону. По "котлам" также высказалась корреспондент ТСН Юлия Кириенко: по ее словам, в районе села Сухой Яр под Мирноградом заблокирована группа украинских военных, которые не могут оттуда выбраться и нуждаются в помощи.

Напоминаем, 30 октября военное движение "Атеш" рассказало о возможном отстранении от должности начштаба ВС РФ Валерия Герасимова: причина увольнения связана с Покровском.