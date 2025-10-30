ВС РФ создают "малые котлы" в Покровске: где есть угроза окружения, — эксперт (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации для оккупации Покровска придумали новую тактику "малых котлов", рассказал военный эксперт. Тактика несколько отличается от уличных боев в Бахмуте, когда боролись за каждый дом. Чтобы вытеснить подразделения Вооруженных сил Украины, "котлы" создаются рядом и внутри Покровска, вокруг Мирнограда.

Россияне пытаются остановить контратаки ВСУ под Добропольем и активно действуют на нескольких соседних отрезках фронта, пояснил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Эспрессо". Чтобы удержать позиции, украинские военные защищают только ключевые точки, поскольку не хватает личного состава. Новая тактика ВС РФ дает возможность противнику создать зону оперативного окружения непосредственно в Покровске, прозвучало на видео.

Бои в Покровске — комментарий Селезнева см. с 35:36

Селезнев напомнил, что из-за способа, которым ВС РФ оккупировали Бахмут, российское командование потеряло 90 тыс. солдат в течение девяти месяцев. Между тем в Покровске появилась новая стратегия оккупационных войск.

Відео дня

"Сейчас оккупанты пытаются создать ряд так называемых малых котлов вокруг Покровска, Мирнограда и пытается удержать украинское контрнаступление на Добропольском направлении. Причем тактика малых котлов используется оккупантами даже в самом Покровске", — сказал он.

Эксперт пояснил, что россияне в Покровске добрались в центр, до железнодорожного вокзала, района школы №2, подступили к промзоне. Из-за проблем с наличием пехоты ВСУ держатся в нескольких точках, а ВС РФ проходят малыми штурмовыми группами.

"В Покровске сейчас оккупанты пытаются создать угрозу оперативного окружения непосредственно в городе, взяв под контроль локации сил обороны Украины", — сказал Селезнев.

По мнению эксперта, тактика РФ "ошибочна", и это доказывают бои под Константиновкой в районе Клебан-Быцкого водохранилища. По его словам, россияне заблокировали там подразделения ВСУ, но украинцы все же получали оружие, воду и продукты с помощью дронов и катеров. В Покровске ситуация похожа: есть логистика с помощью БпЛА.

"То есть даже оперативное окружение еще не свидетельство того, что силы обороны Украины не в состоянии держать свои позиции", — подчеркнул он.

Селезнев также уточнил ситуацию в Мирнограде и Родинском. В Мирнограде "контрверсионная информация" о появлении россиян в городе: враг проник в район шахты и накапливается в админзданиях. Родинское — важная точка, которую пытаются оккупировать, поскольку рядом проходит заасфальтированная дорога: важно удержать этот населенный пункт и здесь действуют спецназовцы СОУ, добавил он.

Бои в Покровске — детали

На карте аналитиков DeepState последнее обновление ситуации в Покровске состоялось утром 30 октября. Новые отметки появились к юго-западу от Покровска: ВС РФ продвинулись в районе населенного пункта Первое Мая. Между тем появилось сообщение корреспондента ТСН Юлии Кириенко, которая написала о том, что россияне заблокировали украинских военных в районе Лисовки, Сухого Яра и Новопавловки. Также отмечается, что враг мог пробраться в Покровск через позиции 32 бригады, командир которой, как подозревает Кириенко, не говорил всей правды о ситуации. Кроме того, россияне просачиваются севернее, в сторону Гришино, а сам Покровск оккупирован частично и разрезан пополам подразделениями РФ, говорится в заметке.

Бои в Покровске — ситуация по состоянию на 29 октября Фото: DeepState

Отметим, 28 октября Фокус писал о ситуации в Покровске и о продвижении ВС РФ в центре и на окраинах города. Как написал боец с позывным "Мучной" в Telegram-канале, россияне давят на позицию "Цитадель" в центре города, которая является ключевой для обороны.

Напоминаем, 29 октября глава Совета резервистов Иван Тимочко объяснил, что командование, вероятно, может вывести подразделения ВСУ из Покровска и должно было бы подготовить план эвакуации.