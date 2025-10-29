Командование ВСУ готовится к "худшему сценарию" в Покровске: возможен ли отвод войск, — Тимочко

Командование Вооруженных сил Украины подготовило план отхода украинских подразделений из Покровска. Как заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, на сегодняшний день нельзя исключать ни одного сценария, потому что противник сосредоточил под Покровском серьезные силы.

В случае развития самого неблагоприятного сценария в районе Покровска у украинского военного руководства имеются подготовленные планы эвакуации подразделений из города, заявил 29 октября Тимочко в комментарии УНИАН.

"Надеемся на лучшее, но готовимся и к худшему", — сказал он.

Тимочко охарактеризовал попытку захвата российскими войсками Покровска как политическое решение Владимира Путина, которое, по его мнению, будет реализовываться несмотря на человеческие потери.

"Настолько Россия поставила ставку на оккупацию Покровска и Мирнограда, что они просто завалят город трупами. Тупо завалят трупами. Они будут выгрызать. Путин им дал команду, это его политическое решение. Они погонят туда всю армию и сравняют с землей все, перероют, перекопают", — подчеркнул Тимочко.

Відео дня

По его словам, для реализации этой задачи враг привлек значительные силы, в том числе морскую пехоту, что свидетельствует о серьезности намерений Москвы. Также Тимочко провел исторические параллели со Сталинградской битвой 1942-1493 годов, указав, что чрезмерная концентрация на одном направлении может иметь стратегические последствия для нападающей стороны.

Карта боевых действий на Покровском направлении. 28 октября 2025 Фото: Генштаб ВСУ

Таким образом, при худшем сценарии нет основания полагать, что подразделения Сил обороны, защищающие Покровско-Мирноградскую агломерацию не смогут отойти.

"Это же не какая-то стремительная операция, когда прорвали фронт или окружили неожиданно. Убежден, что на крайний вариант есть планы и пути эвакуации", — добавил Тимочко.

Наступление на Покровск — заявления командования

Отметим, Генштаб ВСУ не подтверждал угрозу окружения на Покровском направлении. 28 октября спикер ГВ "Восток" ВСУ объяснил, что россияне зашли на окраины Покровска и штурмуют Мирноград.

Командование Вооруженных сил Российской Федерации утверждает, что Покровск якобы находится под их контролем, написало росЗМИ ТАСС. Так глава российского Валерий Герасимов отчитался перед Путиным, что группировка войск "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Покровска и Мирнограда.

Однако данное заявление вызвало волну критики даже среди российских военных специалистов. Так обозреватель "Газеты.Ru", полковник в отставке Михаил Ходаренок отмечает, что у ряда экспертов и военкоров "уже началось преждевременное ликование" по поводу ситуации под Покровском. По его словам, о полном окружении украинских войск не может быть и речи, а все "победные реляции" преждевременны.

Важно

ВС РФ отыскали слабые места в обороне Покровска: нехватка пехоты, ложь командиров, — аналитики

Ведущие профильно канала "Военный осведомитель" пишут, что заявление об окружении 6-7 бригад ВСУ ложно, так как коридор в несколько километров все еще существует. Кроме того, бои ведутся в основном малыми пехотными группами, что, впрочем, подтвердил президент Владимир Зеленский, заявив о присутствии в городе около 200 оккупантов.

Между тем противник все же контролирует пути отхода с помощью беспилотников, что, по мнению украинских военнослужащих, делает выход из агломерации "чрезвычайно опасным" мероприятием.

Напомним, командование 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщило, что на окружение в районе Покровска Россия бросила примерно 11 тысяч солдат. При этом захватчики, которым удалось просочиться в город, будут двигаться на северо-запад и север.