Есть ли россияне в Мирнограде: УВ "Восток" опровергло заявление о прорыве ВС РФ (скриншот)

Группировка войск "Восток" Вооруженных сил Украины сообщила, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации не прорвались в Мирноград. Уточняется, что враг действует в Покровске, и поэтому произошла путаница из-за ошибки спикера командования.

Представитель УВ "Восток" ВСУ ошибся, когда в эфире телемарафона сказал о появлении россиян в Мирнограде, говорится в сообщении восточной группировки войск на странице Facebook. Командование заверило, что ситуация в городе полностью контролируется Силами обороны.

Уточнение по Мирнограду появилось в сети около 11 часов 29 октября. В заметке УВ "Восток" указано, что спикер, который 28 октября сказал о прорыве россиян на окраине города, "оговорился". На самом деле речь шла о Покровске, говорится в заявлении восточной группировки.

"Враг не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины", — написало командование.

Прорыв в Мирнограде — комментарий УВ "Восток" 29 октября Фото: Скриншот

Прорыв в Мирнограде — детали

Отметим, 28 октября спикер УВ "Восток" ВСУ Григорий Шаповал в прямом эфире телемарафона рассказал о ситуации на Покровском направлении и, среди прочего, вспомнил о Мирнограде. По словам представителя командования, подразделения ВС РФ уже будто бы появились в окрестностях города. Между тем аналитики проекта DeepState показали карту, на которой позиции россиян проходят на расстоянии 1,5-3 км от окраин, хотя серая зона и подошли вплотную к внешним границам населенного пункта.

Прорыв в Мирнограде — ситуация по состоянию на 29 октября Фото: DeepState

Военный обозреватель Богдан Мирошников прокомментировал бои в Мирнограде, напомнив, что оборона города продолжается уже 12 месяцев подряд и все это время бойцы ВСУ отбивали активные штурмы ВС РФ. Кроме того, обозреватель предупредил о давлении россиян с севера со стороны Родинского и с востока со стороны Новоэкономического. Также он добавил, что битва за Покровско-Мирноградскую агломерацию состоится не на улицах городов, а в полях на северо-западе.

Между тем 27 октября появилась статья "Украинской правды" о возможной потере Покровска и о текущей ситуации в Мирнограде. Выяснилось, что есть проблемы с логистикой, поскольку операторов дронов ВС РФ держат под ударом пути подвоза боеприпасов.

Напоминаем, в начале октября военный обозреватель издания Bild Юлиан Рёпке предупредил о приближении последней битвы за Покровск. Между тем 29 октября аналитики проекта DeepState объяснили, почему возникла угроза потери Покровска и какими силами его еще можно спасти.