Если упадет Покровск: военные рассказали, чем это обернется для Украины

Ситуация в Покровске становится сложнее с каждым днем, и если город не устоит, ВС РФ получат поле для маневра, а украинские военные могут попасть в окружение.

Падение Покровска повлечет за собой автоматическую потерю его города-спутника Мирнограда и создаст опасность для бойцов ВСУ, если те не получат своевременного приказа на выход, пишет "Украинская правда".

Мирноград привязан логистикой к Покровску, через который или вблизи с которым проходят все возможные маршруты к нему.

Если Покровск упадет, то военный гарнизон не сможет выйти из Мирнограда.

"У нас логистика в Мирнограде — более 20 км. Провести замены почти невозможно. Тех, кто на щите, вынести невозможно. Родинское поджимают (ВС РФ), Красный Лиман под пи*арами. Люди работают на грани, понимают, что окружение все ближе", – рассказал журналистам один из офицеров, который работает на направлении Мирнограда.

Відео дня

Фото: УП

Кроме потери людей в Мирнограде, военные переживают за утрату дорогостоящего оборудования. Речь, в первую очередь, о подразделениях БпЛА, и технике на миллиарды гривен, как собственных, так и пожертвованных.

По мнению редакции, часть собеседников издания уже смирилась с потерей Покровска. Однако вместе с ним будет потеряна не только огромная часть Донбасса, но и укрепленная местность для обороны.

"В двух десятках километров на север – Доброполье, которое россияне равняют КАБами, делая его максимально непригодным для обороны. К западу – Днепропетровщина, по которой чуть ниже уже смело двигается противник. Российская армия не остановится", – констатируют они.

Тем временем в СМИ публикуют рои украинских дронов над Покровском, которые охотятся на технику и военнослужащих ВС РФ.

Напомним, российские оккупанты заявили, что взяли город Родинское в Донецкой области, однако украинские военные опровергли эту информацию.

В свою очередь глава ГУР Кирилл Буданов приказал спецназовцам подкрепить Вооруженные силы в Покровском направлении.