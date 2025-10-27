"Критическое положение в Покровске": спецподразделения ГУР прибыли спасать город, — военкор

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко описал ситуацию в Покровске как критическую. По его информации, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов приказал спецназовцам подкрепить Вооруженные силы.

"Учитывая критическое положение в Покровске и с целью спасения города от российской оккупации, спецподразделения ГУР уже прибыли к самому горячему направлению обороны. Нам стало известно, что приказом Буданова, подразделения активных действий военной разведки уже вошли во взаимодействие с подразделениями Вооруженных Сил Украины", — передал Цаплиенко в своем Telegram-канале 27 октября.

Он сообщил, что спецназовцы уже выполняют боевые задачи. Они сконцентрированы на противодиверсионной работе и ликвидации российских групп, которым удалось просочиться в Покровск.

Покровск на карте боевых действий Фото: Deep State

Ситуация в Покровске: что говорят военные

Старший лейтенант Сил обороны Украины "Алекс" 26 октября заявил, что Покровск "нужно спасать".

"Если упадет Покровск — то же самое ждет и Мирноград", — предупредил офицер.

В то же время украинский военнослужащий Станислав Бунятов рассказал, что, по словам пленного оккупанта, президент РФ Владимир Путин отдал приказ захватить город до середины ноября.

"Так что мяса и техники жалеть не будут", — добавил "Осман".

Напомним, аналитики ISW передали, что начальник штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину об "успехах" оккупантов и особое внимание уделил Покровску. Кремль пытается убедить мировое сообщество в окружении 3000 украинцев, чтобы надавить на Киев и Вашингтон.

В СМИ со ссылкой на офицеров двух бригад информировали, что в Покровске находятся не менее 250 россиян. Они ведут стрелковые бои в городских кварталах и расстреливают украинских операторов БПЛА.