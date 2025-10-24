Бой за Покровск: в городе сотни россиян, а Мирноград рискует оказаться в окружении, — УП

В Донецкой области ухудшается ситуация на Покровском направлении. Российские войска повторно вошли в Покровск, где ведут стрелковые бои, атакуют операторов беспилотников и блокируют логистику украинских подразделений.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на офицеров двух бригад, в Покровске находится не менее 250 российских оккупантов. Они ведут стрелковые бои в городских кварталах и расстреливают украинских военных, в частности операторов БПЛА. Дороги в город находятся под полным контролем вражеских дронов, поэтому украинские военные вынуждены преодолевать путь к позициям пешком на расстояние до 15 километров.

После июльской зачистки россияне повторно проникли в Покровск в середине августа. С тех пор они создали несколько очагов накопления сил в районе железной дороги между Покровском и Гришиным, а также по линии Даченское-Новопавловка-Гнатовка. Именно оттуда оккупанты осуществляют атаки на украинские позиции в черте города.

Двое офицеров, обороняющих Покровск, подтвердили факты расстрела украинских операторов дронов и вступления в стрелковые бои артиллеристов и противотанкистов. Военные сохраняют позиции к югу от города, однако связь с ними ограничена — часть позиций фактически оказалась между силами противника.

Источники УП уточняют, что некоторые позиции являются фиктивными — они существуют только на картах, тогда как на месте остаются раненые или вовсе нет личного состава. Основная проблема — катастрофическая нехватка пехоты.

Покровск

Один из собеседников "Украинской правды" рассказал: "Пехота практически отрезана от управления. Мы их слышим по рации, пытаемся сбрасывать воду, люди по 2,5-3 месяца на позициях. В самом Покровске, только из того, что я знаю, — 250 врагов, думаю, цифра больше. Практически на каждой улице бои, у нас ежедневно есть 200 и 300. Вывести раненых мы не можем, потому что часть посадок уже под противником. Чудом удалось вывести двух пехотинцев, но потом прилетел FPV, и они теперь тяжелые. Самая большая проблема — логистика: часть дороги проезжаем, потом идем пешком 10-15 километров под контролем дронов. Вся дорога простреливается FPV-дронами, очень много дистанционного минирования".

Отмечается, что в бригаде предоставили необходимые ресурсы, в частности ночные разведывательные комплексы, однако с опозданием.

Ухудшение ситуации в Покровске напрямую влияет на его город-сателлит — Мирноград, ведь логистика украинских войск в этот населенный пункт проходит именно через Покровск. Плечо снабжения составляет более 20 километров, что значительно усложняет доставку боеприпасов и провизии.

Второй собеседник "Украинской правды" отметил: "Дела развиваются по худшему сценарию. Покровск сыплется слишком быстро, мы такого не ожидали. На севере Мирнограда есть несколько врагов, на юге просачиваются малые группы, но ситуация там лучше, чем в Покровске. Если падет Покровск, то гарнизон в Мирнограде будет отрезан. Провести ротацию или вынести раненых почти невозможно. Родинское поджимают, Красный Лиман под противником. Люди работают на пределе, осознавая, что окружение все ближе и ближе".

По информации "Украинской правды", ситуация в Покровске и Мирнограде остается критической. Российские войска продолжают контролировать воздушное пространство с помощью FPV-дронов, которые отслеживают передвижения транспорта и затрудняют логистику украинских подразделений.

Оба города фактически находятся в дроновом окружении, а риск полного блокирования украинских гарнизонов возрастает в конце октября.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 16:00 23 октября "на Покровском направлении в течение дня противник 16 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Лисовка, Зверево, Удачное, Молодецкое и в направлении других населенных пунктов. Два боевых столкновения продолжаются".

