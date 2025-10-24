Бій за Покровськ: у місті сотні росіян, а Мирноград ризикує опинитися в оточенні, — УП

У Донецькій області погіршується ситуація на Покровському напрямку. Російські війська повторно увійшли до Покровська, де ведуть стрілецькі бої, атакують операторів безпілотників і блокують логістику українських підрозділів.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на офіцерів двох бригад, у Покровську перебуває щонайменше 250 російських окупантів. Вони ведуть стрілецькі бої у міських кварталах та розстрілюють українських військових, зокрема операторів БПЛА. Дороги до міста перебувають під повним контролем ворожих дронів, тому українські військові змушені долати шлях до позицій пішки на відстань до 15 кілометрів.

Після липневої зачистки росіяни повторно проникли в Покровськ у середині серпня. Відтоді вони створили кілька осередків накопичення сил у районі залізниці між Покровськом і Гришиним, а також по лінії Даченське—Новопавлівка—Гнатівка. Саме звідти окупанти здійснюють атаки на українські позиції у межах міста.

Двоє офіцерів, які обороняють Покровськ, підтвердили факти розстрілу українських операторів дронів та вступу у стрілецькі бої артилеристів і протитанкістів. Військові зберігають позиції на південь від міста, однак зв’язок із ними обмежений — частина позицій фактично опинилася між силами противника.

Джерела УП уточнюють, що деякі позиції є фіктивними — вони існують лише на мапах, тоді як на місці залишаються поранені або зовсім немає особового складу. Основна проблема — катастрофічна нестача піхоти.

Накопичення росіян у Покровську Фото: УП

Один із співрозмовників "Української правди" розповів: "Піхота практично відрізана від управління. Ми їх чуємо по рації, намагаємося скидати воду, люди по 2,5–3 місяці на позиціях. У самому Покровську, тільки з того, що я знаю, — 250 ворогів, думаю, цифра більша. Практично на кожній вулиці бої, у нас щодня є 200 та 300. Вивести поранених ми не можемо, бо частина посадок уже під противником. Дивом вдалося вивести двох піхотинців, але потім прилетів FPV, і вони тепер важкі. Найбільша проблема — логістика: частину дороги проїжджаємо, потім ідемо пішки 10–15 кілометрів під контролем дронів. Уся дорога прострілюється FPV-дронами, дуже багато дистанційного мінування".

Зазначається, що у бригаді надали необхідні ресурси, зокрема нічні розвідувальні комплекси, однак із запізненням.

Погіршення ситуації у Покровську напряму впливає на його місто-сателіт — Мирноград, адже логістика українських військ до цього населеного пункту проходить саме через Покровськ. Плече постачання складає понад 20 кілометрів, що значно ускладнює доставку боєприпасів і провізії.

Другий співрозмовник "Української правди" зазначив: "Справи розвиваються за найгіршим сценарієм. Покровськ сиплеться занадто швидко, ми такого не очікували. На півночі Мирнограда є кілька ворогів, на півдні просочуються малі групи, але ситуація там краща, ніж у Покровську. Якщо впаде Покровськ, то гарнізон у Мирнограді буде відрізаний. Провести ротацію чи винести поранених майже неможливо. Родинське піджимають, Красний Лиман під противником. Люди працюють на межі, усвідомлюючи, що оточення дедалі ближче".

За інформацією "Української правди", ситуація у Покровську та Мирнограді залишається критичною. Російські війська продовжують контролювати повітряний простір за допомогою FPV-дронів, які відстежують пересування транспорту та ускладнюють логістику українських підрозділів.

Обидва міста фактично перебувають у дроновому оточенні, а ризик повного блокування українських гарнізонів зростає наприкінці жовтня.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 16:00 23 жовтня "на Покровському напрямку протягом дня противник 16 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке та в напрямку інших населених пунктів. Два бойові зіткнення тривають".

