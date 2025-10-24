Тактика "шахів" на Покровському напрямку: як окупанти жертвують людьми заради кількох метрів просування

Росіяни просунулися на кілька кілометрів на Запорізькому та Покровському напрямках, наблизившись до ключових трас і населених пунктів. Та водночас ЗСУ повертають ініціативу локальними контратаками. Українські військові називають дії противника "шаховою партією" — із розміном людей на кілька метрів просування. Фокус розібрався, що стоїть за "шаховою" тактикою РФ.

24 жовтня 2025 року російські війська просунулися на Запорізькому напрямку на 1,7–2 км, наблизившись до Степногірська та перетнувши трасу Е105, що веде до Запоріжжя (23 км). На Покровському напрямку ворог також змістив лінію фронту на 1–2 км. Водночас ЗСУ досягли успіхів, звільнивши частину Кучерового Яру та відбивши атаки біля Добропілля.

Про це свідчать оновлені дані DeepState, які відображають зміни на фронті завдовжки 200 км (наразі лінія фронту складає приблизно 1200 км).

"Шахова" тактика росіян: що про неї відомо

За словами начальник служби інформації та комунікації 14-ї бригади оперативного призначення "Червона калина" 1-го корпусу НГУ "Азов", Максима Бакуліна, російські окупаційні війська застосовують тактику, яку умовно можна порівняти з шаховою грою: для просування вперед вони жертвують значну кількість особового складу та техніки.

За словами Бакуліна, на Покровському та кількох інших напрямках противник активно використовує бронетехніку — БМП, МТ-ЛБ, БТР, намагаючись відволікти увагу українських сил і розпорошити їхні ресурси, зокрема дрони.

"Вони відволікають увагу, розріджують саме наші позиції дронів для того, щоб кількість дронів летіла в ту сторону. Хто слідкує за нашими соціальними мережами, ми викладали відео знищення саме БМП ворога. І якщо уважно подивитись, то там близько семи дронів його знищували в різні місця для того, щоб його просто знерухомити і спалити", – зазначає військовий.

Начальник служби інформації та комунікації підкреслює, що артилерія ЗСУ відіграє ключову роль, діючи професійно та часто виконуючи основну роботу з ураження ворога. Вона або доповнює дрони, або бере на себе головне навантаження. Проте зміна погодних умов, зокрема тумани, ускладнює роботу дронів для обох сторін. У таких умовах ворог намагається використовувати "зручні години" та маршрути, щоб накопичувати сили й просуватися. Це робить слух і спостереження піхоти критично важливими.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, стверджує що йому невідома назва тактики, яку зараз проводять росіяни, зокрема у боях під Покровськом і яку деякі називають "шаховою".

Як зазначив оглядач, російські сили постійно проводять штурмові наступальні дії, але з весни 2024 року дедалі частіше застосовують тактику малих груп — від 2 до 4 осіб. Це відрізняється від попередніх підходів, коли атаки супроводжувалися технікою, такою як бронетранспортери, з десантом у 10–15 осіб. У таких випадках один FPV-дрон міг знищити не лише машину, а й значну кількість особового складу: кілька загиблих, поранених чи контужених.

"Штурми відбуваються з мінімальною кількістю піхоти, що змушує українські сили витрачати більше ресурсів на "полювання" за невеликими групами. Один FPV-дрон часто уражає лише одну чи дві цілі, тоді як для нейтралізації групи з 15 осіб може знадобитися 10–15 дронів. Це призводить до "розрідження" українських позицій і виснаження дронової компоненти, чим користуються окупанти", — наголошує Коваленко.

"Шахова" тактика росіян: як "виграти цю партію"

Експерт додає, що така еволюція тактики була передбачуваною: ще 2024 року попереджали про масове використання росіянами піхоти. Тому українській обороні слід переходити від класичних схем протидії механізованим колонам, як у 2022–2024 роках, до гіперпосиленої протипіхотної оборони.

Зокрема Коваленко радить на лінії зіткнення масове розгортання протипіхотних загороджень, насамперед колючого дроту типу "Єгоза", яким мають бути перетягнуті поля, лісосмуги та інші ділянки.

Крім того, на думку оглядача, варто оптимізувати FPV-дрони. Замість унітарних ударів використовувати боєголовки з об'ємно-детонуючим ефектом або осколковими елементами. Детонація на висоті 5 метрів створює хмару уламків, що уражає всю групу одразу — 5–7 осіб, виводячи їх з бойового стану через поранення чи контузії, навіть якщо не всі гинуть.

Коваленко підкреслює, що там, де такі заходи впроваджуються, росіяни мають менше успіхів у просуванні. Натомість відсутність загороджень полегшує окупантам проникнення вглиб української території. Загалом, ця ситуація вимагає комплексного підходу: поєднання дронів з традиційними протипіхотними засобами для ефективного стримування піхотних штурмів.

