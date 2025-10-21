Штурм Запоріжжя: чому ворог активізувався на Оріхівському напрямку і до чого тут Каховська ГЕС

20 жовтня російські війська кинули на Оріхівський напрямок масований механізований штурм — поблизу Щербаків, Новоданилівки, Нестерянки та Малої Токмачки. Фокус пояснює, чому Кремль знову активізувався на цьому фланзі і які стратегічні ризики це створює напередодні зими.

Російські війська 20 жовтня розпочали масовані механізовані штурми на Оріхівському напрямку Запорізької області — поблизу Щербаків, Новоданилівки, Нестерянки та Малої Токмачки. Зафіксовано понад 15 штурмів. Противник задіяв близько 150 піхотинців та до 30 одиниць техніки: 5 танків, 5 БМП, кілька БТРів, квадроцикли, мотоцикли. Сили оборони знищили техніку ще на вихідних позиціях, спаливши понад 10 машин. РФ зазнає значних втрат у живій силі, але позиції ЗСУ не втрачено.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, востаннє подібні масовані штурми з важкою бронетехнікою росіяни проводили наприкінці літа 2025 року. Нині вони застосовують танки з тралами, БМП, БТРи, мотоцикли, квадроцикли за підтримки дронів та артилерії. Просувань на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках за останні три доби немає. Українські війська успішно тримають оборону.

Аналітики DeepState повідомили про незначне просування РФ у Плавнях Василівського району 19 жовтня. Раніше ЗСУ провели ударно-пошукові дії біля Малих Щербаків, покращивши тактичне положення.

За даними DeepState, штурми охопили відтинок Щербаки–Нестерянка–Роботине–Новопокровка–Мала Токмачка. Ворог використовував важку техніку з піхотою та легкі мотоцикли для швидкого прориву. Більшість машин уражено до лінії зіткнення, але піхота продовжила дії. У Малій Токмачці висадили десант, який розбрівся по населеному пункту; його ліквідовують.

Російський штурм на Оріховському напрямку: що відбувається станом на 21 жовтня 2025 року

Військовослужбовець Кирило Сазонов підтверджує, що відбулася активізація російських штурмових дій на Оріхівському напрямку Запорізької області. Один із неочікуваних, але потужних штурмів росіяни провели 20 жовтня 2025 року. Близько 14:00 підрозділи 71-го мотострілецького полку РФ висунулися на позиції 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в районі Малої Токмачки, східніше Оріхова. Наступ здійснювався з напрямків Вербового та Новопрокопівки силами до двох мотострілецьких рот за підтримки значної кількості бронетехніки — загалом близько 26 одиниць. У складі колон: танки, БМП, БТР та кілька бойових броньованих машин "Тигр". Штурм відбувався кількома хвилями, у кожній — від 5 до 8 одиниць техніки.

"Наші підрозділи потужно відбили ворожі штурмові спроби. У перші години наступу силами бригади пошкоджено 2 ворожі танки, 12 БМП, 6 БТР і 2 ББМ "Тигр". Декілька одиниць вцілілої техніки відступили в напрямку Вербового. До відбиття штурму 118 ОМБР залучила артилерію, FPV-дрони, дрони зі скидами. Відзначимо й ефективну роботу танкового батальйону — екіпаж Т-72 виходив на пряме наведення для ураження бронетехніки", — зазначає Сазонов.

За словами військового, обстановка на Оріхівському напрямку залишається під повним контролем ЗСУ. Жодної позиції не втрачено. Ворог зазнав значних втрат у техніці та живій силі, тоді як українські підрозділи продемонстрували високу злагодженість і ефективність оборони.

Військовий експерт Олег Жданов пояснює, що Оріхівський напрямок на карті виглядає для Росії значно привабливішим для наступу, ніж Олександрівський. Росіяни спочатку активізували бойові дії на Олександрівському, прагнучи вийти на Покровське. Зайнявши Покровське, ворог може отримати доступ до траси Донецьк-Запоріжжя. Росіяни полюбляють рухатися вздовж транспортної інфраструктури — доріг із твердим покриттям або залізниць, адже це забезпечує логістику.

Однак ЗСУ вибудували потужну оборону на цьому напрямку, що різко знизило темпи просування противника.

"Тому росіяни згадали про Оріхівський напрямок. Тепер у них два можливі маршрути: Степногірськ–Григорівка–Запоріжжя або Оріхів–Кам'янське–Запоріжжя. Саме тому бойова активність переноситься на Запорізький напрямок. Ворог давно планував тут наступальну операцію. Нині він тисне одночасно на кількох ділянках: Степногірськ, Малі Щербаки, Павлівка, Новоданилівка, Оріхів", — каже Фокусу експерт.

Запорізька область, на думку Жданова, відрізняється від Донецької: менше населених пунктів, нижча щільність забудови, місцевість більш відкрита й придатна для техніки.

Російський штурм Запорізької області: плани ворога

На думку Сазонова, цими наступальними діями російські війська намагаються погрожувати Запоріжжю, щоб відтягнути українські сили з Донбасу.

Олег Жданов вважає, що головне завдання армії РФ цього наступу — отримати плацдарм на правому березі Дніпра в Херсонській і Запорізькій областях. Експерт припускає, що підрив Каховської дамби не був випадковим. Минуло три роки, водосховище спущене, дно частково висохло. Наступного літа росіяни можуть спробувати пройти по колишньому дону водосховища. Форсувати Дніпро там буде значно легше, ніж через широку водну перешкоду. Їм потрібно дійти до Запоріжжя, а потім — можливо, південніше міста — спробувати переправитись на правий берег. І далі рухатися з півночі на Херсон уже правим берегом.

"Без плацдарму на правому березі подальша активізація бойових дій втрачає сенс. Пам'ятаємо, що Путін досі мріє про план "Новоросія": вихід на Одесу, Кишинів і таким чином поглинання південно-східної частини України. У Херсоні російські війська не можуть переправитись. Там Дніпро доволі широкий — до кілометра, але течія сильна. До того ж правий берег вищий за лівий. Сформувати ударне угруповання непомітно складно. Натомість дійти до Запоріжжя й прорватися на правий берег на ділянці від Енергодара до міста — цілком реально. Саме тому Оріхівський напрямок нині в центрі уваги ворога", — підсумовує експерт.

