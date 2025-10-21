Штурм Запорожья: почему враг активизировался на Ореховском направлении и при чем здесь Каховская ГЭС

20 октября российские войска бросили на Ореховское направление массированный механизированный штурм — вблизи Щербаков, Новоданиловки, Нестерянки и Малой Токмачки. Фокус объясняет, почему Кремль снова активизировался на этом фланге и какие стратегические риски это создает в преддверии зимы.

Российские войска 20 октября начали массированные механизированные штурмы на Ореховском направлении Запорожской области — вблизи Щербаков, Новоданиловки, Нестерянки и Малой Токмачки. Зафиксировано более 15 штурмов. Противник задействовал около 150 пехотинцев и до 30 единиц техники: 5 танков, 5 БМП, несколько БТРов, квадроциклы, мотоциклы. Силы обороны уничтожили технику еще на исходных позициях, сжегши более 10 машин. РФ несет значительные потери в живой силе, но позиции ВСУ не потеряны.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, последний раз подобные массированные штурмы с тяжелой бронетехникой россияне проводили в конце лета 2025 года. Сейчас они применяют танки с тралами, БМП, БТРы, мотоциклы, квадроциклы при поддержке дронов и артиллерии. Продвижений на Ореховском и Гуляйпольском направлениях за последние трое суток нет. Украинские войска успешно держат оборону.

Відео дня

Аналитики DeepState сообщили о незначительном продвижении РФ в Плавнях Васильевского района 19 октября. Ранее ВСУ провели ударно-поисковые действия возле Малых Щербаков, улучшив тактическое положение.

По данным DeepState, штурмы охватили отрезок Щербаки-Нестерянка-Роботино-Новопокровка-Мала Токмачка. Враг использовал тяжелую технику с пехотой и легкие мотоциклы для быстрого прорыва. Большинство машин поражено до линии соприкосновения, но пехота продолжила действия. В Малой Токмачке высадили десант, который разбрелся по населенному пункту; его ликвидируют.

Российский штурм на Ореховском направлении: что происходит по состоянию на 21 октября 2025 года

Военнослужащий Кирилл Сазонов подтверждает, что произошла активизация российских штурмовых действий на Ореховском направлении Запорожской области. Один из неожиданных, но мощных штурмов россияне провели 20 октября 2025 года. Около 14:00 подразделения 71-го мотострелкового полка РФ выдвинулись на позиции 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Малой Токмачки, восточнее Орехова. Наступление осуществлялось с направлений Вербового и Новопрокоповки силами до двух мотострелковых рот при поддержке значительного количества бронетехники — всего около 26 единиц. В составе колонн: танки, БМП, БТР и несколько боевых бронированных машин "Тигр". Штурм происходил несколькими волнами, в каждой — от 5 до 8 единиц техники.

"Наши подразделения мощно отбили вражеские штурмовые попытки. В первые часы наступления силами бригады повреждены 2 вражеских танка, 12 БМП, 6 БТР и 2 ББМ "Тигр". Несколько единиц уцелевшей техники отступили в направлении Вербового. К отражению штурма 118 ОМБР привлекла артиллерию, FPV-дроны, дроны со сбросами. Отметим и эффективную работу танкового батальона — экипаж Т-72 выходил на прямое наведение для поражения бронетехники", — отмечает Сазонов.

По словам военного, обстановка на Ореховском направлении остается под полным контролем ВСУ. Ни одной позиции не потеряно. Враг понес значительные потери в технике и живой силе, тогда как украинские подразделения продемонстрировали высокую слаженность и эффективность обороны.

Военный эксперт Олег Жданов объясняет, что Ореховское направление на карте выглядит для России значительно более привлекательным для наступления, чем Александровское. Россияне сначала активизировали боевые действия на Александровском, стремясь выйти на Покровское. Заняв Покровское, враг может получить доступ к трассе Донецк-Запорожье. Россияне любят двигаться вдоль транспортной инфраструктуры — дорог с твердым покрытием или железных дорог, ведь это обеспечивает логистику.

Однако ВСУ выстроили мощную оборону на этом направлении, что резко снизило темпы продвижения противника.

"Поэтому россияне вспомнили об Ореховском направлении. Теперь у них два возможных маршрута: Степногорск-Григорьевка-Запорожье или Орехов-Каменское-Запорожье. Именно поэтому боевая активность переносится на Запорожское направление. Враг давно планировал здесь наступательную операцию. Сейчас он давит одновременно на нескольких участках: Степногорск, Малые Щербаки, Павловка, Новоданиловка, Орехов", — говорит Фокусу эксперт.

Запорожская область, по мнению Жданова, отличается от Донецкой: меньше населенных пунктов, ниже плотность застройки, местность более открытая и пригодная для техники.

Российский штурм Запорожской области: планы врага: планы врага

По мнению Сазонова, этими наступательными действиями российские войска пытаются угрожать Запорожью, чтобы оттянуть украинские силы с Донбасса.

Олег Жданов считает, что главная задача армии РФ этого наступления — получить плацдарм на правом берегу Днепра в Херсонской и Запорожской областях. Эксперт предполагает, что подрыв Каховской дамбы не был случайным. Прошло три года, водохранилище спущено, дно частично высохло. Следующим летом россияне могут попробовать пройти по бывшему дону водохранилища. Форсировать Днепр там будет значительно легче, чем через широкую водную преграду. Им нужно дойти до Запорожья, а затем — возможно, южнее города — попытаться переправиться на правый берег. И дальше двигаться с севера на Херсон уже по правому берегу.

"Без плацдарма на правом берегу дальнейшая активизация боевых действий теряет смысл. Помним, что Путин до сих пор мечтает о плане "Новороссия": выход на Одессу, Кишинев и таким образом поглощение юго-восточной части Украины. В Херсоне российские войска не могут переправиться. Там Днепр довольно широкий — до километра, но течение сильное. К тому же правый берег выше левого. Сформировать ударную группировку незаметно сложно. Зато дойти до Запорожья и прорваться на правый берег на участке от Энергодара до города — вполне реально. Именно поэтому Ореховское направление сейчас в центре внимания врага", — заключает эксперт.

Напомним, российские диверсионно-разведывательные группы прорвались в центр Покровска Донецкой области и устроили расстрел мирных жителей прямо посреди улицы. Фокус разобрался, действительно ли Покровск оказался в настоящем "огневом кольце", и выяснили, какую стратегическую цель преследует враг накануне зимы 2025-2026 годов.

Также Фокус писал, что, Купянск частично контролируется Силами обороны Украины, а российские войска не смогли полностью захватить город. Однако есть определенные недостатки в организации оборонительных мероприятий.