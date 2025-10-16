Бои в Купянске: офицер ВСУ рассказал о "хаосе в обороне" и рисках оккупации

Купянск находится под частичным контролем бойцов Сил обороны Украины, а подразделения Вооруженных сил Российской Федерации не смогли полностью захватить населенный пункт, рассказал украинский офицер. Впрочем, есть определенные замечания к организации обороны.

Related video

Информация о захвате россиянами Купянска не соответствует действительности, написал военнослужащий ВСУ с позывным "Алекс" в Telegram-канале "Офицер". В городе находятся бойцы Сил обороны и продолжаются бои.

Сообщение "Алекса" о ситуации в Купянске появилось утром 16 октября. Указывается, что подразделения ВСУ не покинули город, а бойцы Сил обороны контролируют часть населенного пункта: не уточняется, о каких микрорайонах и улицах идет речь. Офицер добавил, что с защитой города не все в порядке.

"В обороне полный хаос, но по состоянию на сегодня-вчера [15, 16 октября — ред.] город никто не покидал. Часть Купянска подконтрольна СОУ", — говорится в сообщении.

Захват Купянска — "Алекс" о ситуации по состоянию на 15-16 октября Фото: Скриншот

Захват Купянска — детали

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном утром 16 октября, не говорили об обострении в Купянске. Командование сообщило, что на указанном направлении насчитали наименьшее количество атак ВС РФ — шесть, тогда как под Покровском — почти в десять раз больше (56). На карте фронта показали, что россияне подошли к городу с севера, тем временем бойцы ВСУ проводят "противодиверсионные мероприятия" на окраинах.

Между тем аналитики проекта DeepState последние изменения в Купянске обозначили 12 сентября и с тех пор не обновляли данные. Согласно данным аналитиков, россияне проникли на северные окраины и несколько продвинулись по автодороге Р-79 в сторону центра.

Захват Купянска — Генштаб ВСУ о ситуации 16 октября Фото: Генштаб ВСУ Захват Купянска — DeepState о ситуации 16 октября Фото: DeepState

Отметим, 13 октября народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что ВС РФ почти захватили Купянск и что потеря населенного пункта — это "вопрос времени". По мнению политика, командование публично говорит о "Добропольском прорыве", тем временем как "россияне полностью в городе". Об угрожающей ситуации также написал военный и блогер Богдан Мирошников. В заметке от 15 октября отмечается, что Купянск нельзя терять, поскольку тогда у ВС РФ появятся широкие возможности для оперативно-тактического уровня и до возвращения линии фронта к состоянию лета 2022 года.

Военный эксперт Владислав Селезнев обратил внимание на попытки ВС РФ подойти к Купянску с юга, со стороны населенного пункта Купянск-Узловой. По его мнению, если россияне захватят новый плацдарм, то смогут развить наступление на Славянск и Краматорск.

Напоминаем, аналитики DeepState рассказали, что придумали солдаты ВС РФ для проникновения в Купянск. В то же время, 14 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, в каком направлении будут наступать россияне, и, как выяснилось, речь шла не о Купянске.