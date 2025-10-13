"Россияне уже полностью в городе": Безуглая заявила, что захват Купянска — вопрос времени

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что полный захват Купянска российскими войсками стал лишь вопросом времени. Несмотря на сообщения Генштаба и некоторых блогеров о контрнаступлении, реальная ситуация на месте свидетельствует о контроле врага над городом.

Related video

Как стало известно из ее публикации в Telegram, точка необратимости уже пройдена — российские войска полностью находятся в Купянске. Безуглая добавила, что "Добропольское контрнаступление" существует только в сообщениях, а на самом деле происходят отдельные стабилизационные действия после прорыва из-за неточностей в докладах.

Публикация Марьяны Безуглой в Telegram Фото: Скриншот

В то же время в утреннем отчете Генштаба ВСУ указано, что на Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов, а украинские силы обороны отражали штурмовые действия врага в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.

Карта боевых действий на Купянском направлении Фото: Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, противник также нанес многочисленные авиационные и артиллерийские удары по позициям украинских войск и населенным пунктам, среди которых Юрьевка, Константиновка, Николаевка, Северск, Магдалиновка, Новоандреевка и Николаевка на Херсонщине. Украинские войска продолжают сдерживать наступление врага и наносят ему значительные потери в живой силе, технике и беспилотниках.

Ситуация на фронте: что говорят аналитики DeepState

И все же, по данным аналитиков DeepState, в Донецкой области украинские войска смогли отбросить противника вблизи нескольких населенных пунктов, среди которых Новый Шахматный, Золотой Колодец, Кучеровой Яр и Новопавловка.

В то же время эксперты отмечают, что ситуация на этих участках остается крайне напряженной, а российские войска продолжают штурмовые действия и частично продвинулись в отдельных районах, в частности в Кучеровом Яру и вблизи Шахово.

Аналитики подчеркивают, что, несмотря на успехи украинских подразделений, боевые действия остаются интенсивными, а контроль над некоторыми позициями еще не является стабильным.

Напомним, что, по данным издания Politico, российская армия ежедневно теряет тысячи солдат в боях, которые не приносят значительных территориальных достижений, а попытки пополнить войска не компенсируют потерь.

Также Фокус писал, что по состоянию на 12 октября, силы РФ продвинулись в Малиновке Запорожской области, Песчаном Харьковской области и в Торском на Лиманском направлении в Донецкой области.