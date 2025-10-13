Российская армия ежедневно теряет тысячи солдат в боях, которые не приносят значительных территориальных достижений, а попытки пополнить войска не компенсируют потерь. Более того, большие человеческие потери и сложные условия службы затрудняют вербовку новых рекрутов даже за большие денежные бонусы.

По информации издания Politico, за первые восемь месяцев 2025 года Россия потеряла более 281 тысячи военнослужащих. Среди них 86 744 погибли, 33 966 пропали без вести, 158 529 получили ранения, а 2 311 были взяты в плен. Опубликованный 6 октября список демонстрирует значительные потери российских войск при минимальных достижениях на поле боя, и эти данные были подтверждены международной разведывательной группой Frontelligence Insight, а также признаны достоверными другими аналитическими проектами.

Согласно документу, на одного погибшего солдата приходится лишь 1,3 раненого, что свидетельствует о низком уровне медицинской помощи и недостаточной эвакуации раненых. Для сравнения, в большинстве конфликтов этот показатель составляет около 1 к 3. По данным украинской военной разведки, некоторые российские подразделения, которые понесли большие потери вблизи реки Днепр, были позже перемещены на восток Украины, где происходили самые интенсивные бои.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более миллиона военных — погибших, раненых и пропавших без вести, тогда как Украина потеряла более 46 тысяч солдат и 390 тысяч получили ранения. Украинские силы значительно больше сосредотачиваются на спасении и лечении раненых, что уменьшает общие потери среди личного состава. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что российские потери превышают украинские примерно втрое.

И все же Россия продолжает наступать на нескольких ключевых направлениях, в частности на Покровском и Добропольском. По словам главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского, в этом году линия фронта увеличилась примерно на 200 километров, а еще 2 400 км территории остаются без активных боевых действий, но нуждаются в содержании войск.

Для пополнения армии Кремль увеличивает вербовку, предлагая новобранцам большие бонусы и привлекая иностранцев из Африки и Ближнего Востока. Frontelligence Insight отмечает, что количество контрактов с гражданами этих регионов почти удвоилось в первой половине 2025 года по сравнению с предыдущими годами. Однако высокие потери и тяжелые условия службы остаются серьезной проблемой для набора новых военных.

Кроме этого, издание отмечает, что на передовой российские войска подвергаются постоянным атакам: беспилотники, артиллерия и ракетные удары уничтожают линии снабжения, а использование бронетехники ограничено из-за высокого риска. Солдаты, вовлеченные в массовые атаки, несут значительные потери. По оценкам Frontelligence Insight, в июне 2025 года ежемесячные боевые потери России составляли от 8 400 до 10 500 человек.

