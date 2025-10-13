Втрати РФ перевищують здобутки на фронті: скільки солдатів загинуло за 2025 рік, — Politico

Російська армія щодня втрачає тисячі солдатів у боях, які не приносять значних територіальних здобутків, а спроби поповнити війська не компенсують втрат. Ба більше, великі людські втрати та складні умови служби ускладнюють вербування нових рекрутів навіть за великі грошові бонуси.

За інформацією видання Politico, за перші вісім місяців 2025 року Росія втратила понад 281 тисячу військовослужбовців. Серед них 86 744 загинули, 33 966 зникли безвісти, 158 529 отримали поранення, а 2 311 були взяті в полон. Опублікований 6 жовтня список демонструє значні втрати російських військ за мінімальних здобутків на полі бою, і ці дані були підтверджені міжнародною розвідувальною групою Frontelligence Insight, а також визнані вірогідними іншими аналітичними проєктами.

Згідно з документом, на одного загиблого солдата припадає лише 1,3 пораненого, що свідчить про низький рівень медичної допомоги та недостатню евакуацію поранених. Для порівняння, у більшості конфліктів цей показник становить приблизно 1 до 3. За даними української військової розвідки, деякі російські підрозділи, які зазнали великих втрат поблизу річки Дніпро, були пізніше переміщені на схід України, де відбувалися найінтенсивніші бої.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад мільйон військових — загиблих, поранених і зниклих безвісти, тоді як Україна втратила понад 46 тисяч солдатів і 390 тисяч отримали поранення. Українські сили значно більше зосереджуються на порятунку та лікуванні поранених, що зменшує загальні втрати серед особового складу. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що російські втрати перевищують українські приблизно втричі.

Та все ж Росія продовжує наступати на кількох ключових напрямках, зокрема на Покровському та Добропільському. За словами головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, цього року лінія фронту збільшилася приблизно на 200 кілометрів, а ще 2 400 км території залишаються без активних бойових дій, але потребують утримання військ.

Для поповнення армії Кремль збільшує вербування, пропонуючи новобранцям великі бонуси та залучаючи іноземців з Африки й Близького Сходу. Frontelligence Insight зазначає, що кількість контрактів із громадянами цих регіонів майже подвоїлася у першій половині 2025 року порівняно з попередніми роками. Проте високі втрати та важкі умови служби залишаються серйозною проблемою для набору нових військових.

Окрім цього, видання зазначає, що на передовій російські війська піддаються постійним атакам: безпілотники, артилерія та ракетні удари знищують лінії постачання, а використання бронетехніки обмежене через високий ризик. Солдати, залучені до масових атак, зазнають значних втрат. За оцінками Frontelligence Insight, у червні 2025 року щомісячні бойові втрати Росії становили від 8 400 до 10 500 осіб.

