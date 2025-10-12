Професіоналізм і витримка: як ЗСУ перехопили російську ракету "Іскандер" (відео)

Українські сили протиповітряної оборони перехопили російську крилату ракету, запущену по Сумській області. Перехоплення ракети "Іскандер-К" здійснив розрахунок зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1".

Прес-служба Повітряних сил ЗСУ 12 жовтня опублікувала відео бойової роботи українських зенітників. На кадрах, знятих у нічний час доби, показано мобільну пускову установку комплексу "Бук-М1", яка запускає по ракеті противника перехоплювач — імовірно, 9М38М1.

Українська ракета відлітає за хмари, після чого в небі чути вибух.

У коментарях було зазначено, що українські військові ще раз довели, що найсильнішою зброєю є професіоналізм, витримка і злагоджена робота.

"Під час одного з масованих ракетно-авіаційних ударів на Сумському напрямку обслуга "Бук-М1" зенітного ракетного полку імені Українських Січових Стрільців вразила і знищила крилату ракету "Іскандер-К", — ідеться в коментарі до оприлюднених кадрів.

Ракетний комплекс "Іскандер-К" і ЗРК "Бук-М1"

Ракетний комплекс 9К720 "Іскандер-К" — це російська оперативно-тактична система, здатна застосовувати крилаті ракети наземного базування P-500 (9М728). Комплекс створений для ураження стратегічних цілей противника на великих відстанях, включно з пунктами управління, аеродромами, складами озброєнь та об'єктами інфраструктури.

Ракети типу Р-500 здатні летіти на малій висоті, слідуючи за рельєфом місцевості, що істотно ускладнює їх перехоплення засобами ППО.

Зенітно-ракетний комплекс 9К37М1 "Бук-М1" — це мобільна система ППО середньої дальності, призначена для знищення літаків, гелікоптерів, крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів на висотах від 15 м до 22 км і на дистанції до 35 км.

Комплекс перебуває на озброєнні України з радянського періоду й активно використовується для відбиття ракетних та авіаційних ударів. Завдяки автономній роботі кожної вогневої установки, "Бук-М1" здатний швидко реагувати на загрози та одночасно супроводжувати кілька цілей.

Нагадаємо, Збройні сили РФ почали застосовувати під час обстрілу України модернізовані ракети "Кинджал" та "Іскандер", які можуть "заплутувати" та обходити зенітно-ракетні комплекси Patriot.