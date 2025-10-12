Профессионализм и выдержка: как ВСУ перехватили российскую ракету "Искандер" (видео)

Украинские силы противовоздушной обороны перехватили российскую крылатую ракету, запущенную по Сумской области. Перехват ракеты "Искандер-К" осуществила расчетная группа зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1".

Related video

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ 12 октября опубликовала видео боевой работы украинских зенитчиков. На кадрах, снятых в ночное время суток, показана мобильная пусковая установка комплекса "Бук-М1", которая запускает по ракете противника перехватчик — предположительно 9М38М1.

Украинская ракета улетает за облака, после чего в небе слышен взрыв.

В комментариях было отмечено, что украинские военные еще раз доказали, что самым сильным оружием является профессионализм, выдержка и слаженная работа.

"Во время одного из массированных ракетно-авиационных ударов на Сумском направлении обслуга "Бук-М1" зенитного ракетного полка имени Украинских Сечевых Стрельцов поразила и уничтожила крылатую ракету "Искандер-К", — говорится в комментарии к обнародованным кадрам.

Ракетный комплекс "Искандер-К" и ЗРК "Бук-М1"

Ракетный комплекс 9К720 "Искандер-К" — это российская оперативно-тактическая система, способная применять крылатые ракеты наземного базирования P-500 (9М728). Комплекс создан для поражения стратегических целей противника на больших расстояниях, включая пункты управления, аэродромы, склады вооружений и объекты инфраструктуры.

Ракеты типа Р-500 способны лететь на малой высоте, следуя рельефу местности, что существенно затрудняет их перехват средствами ПВО.

Зенитно-ракетный комплекс 9К37М1 "Бук-М1" — это мобильная система ПВО средней дальности, предназначенная для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов на высотах от 15 м до 22 км и на дистанции до 35 км.

Комплекс находится на вооружении Украины с советского периода и активно используется для отражения ракетных и авиационных ударов. Благодаря автономной работе каждой огневой установки, "Бук-М1" способен быстро реагировать на угрозы и одновременно сопровождать несколько целей.

Напомним, Вооруженные силы РФ начали применять при обстрелах Украины модернизированные ракеты "Кинжал" и "Искандер", которые могут "запутывать" и обходить зенитно-ракетные комплексы Patriot.