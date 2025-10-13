ЗСУ відкинули росіян від чотирьох населених пунктів на Донеччині, — DeepState

Збройні сили України провели успішні контрнаступальні дії на Донеччині, відкинувши російські війська поблизу чотирьох населених пунктів.

Водночас росіяни продовжують тиснути та просуватись, повідомили аналітики DeepState.

"Сили Оборони України відкинули противника поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки", — йдеться у повідомленні.

Однак аналітики підкреслили, що ситуація на цих ділянках залишається вкрай складною.

Також зазначається, що російські війська, попри втрати, продовжують штурмові дії та змогли просунутися на деяких ділянках фронту.

"Ворог просунувся у Кучеровому Яру та поблизу Шахового", — наголосили в DeepState.

Нагадаємо, 8 жовтня аналітики DeepState повідомили, що росіяни просунулися у Запорізькій та Сумській областях.

10 жовтня в DeepState повідомили про висадку десанту РФ біля Добропілля.