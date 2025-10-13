ВСУ отбросили россиян от четырех населенных пунктов в Донецкой области, — DeepState
Вооруженные силы Украины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области, отбросив российские войска вблизи четырех населенных пунктов.
В то же время россияне продолжают давить и продвигаться, сообщили аналитики DeepState.
"Силы Обороны Украины отбросили противника вблизи Нового Шахматного, Золотого Колодца, Кучерова Яра и Новопавловки", — говорится в сообщении.
Однако аналитики подчеркнули, что ситуация на этих участках остается крайне сложной.
Также отмечается, что российские войска, несмотря на потери, продолжают штурмовые действия и смогли продвинуться на некоторых участках фронта.
"Враг продвинулся в Кучеровом Яру и вблизи Шахматного", — отметили в DeepState.
Напомним, 8 октября аналитики DeepState сообщили, что россияне продвинулись в Запорожской и Сумской областях.
10 октября в DeepState сообщили о высадке десанта РФ возле Доброполья.