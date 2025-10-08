Россияне продвинулись в Запорожской и Сумской областях: какие изменения на фронте, — DeepState (карта)

Российская армия смогла продвинуться в районе шести населенных пунктов в Запорожской и Сумской областях. Больше всего продвижений у врага зафиксировано в Запорожье.

ВС РФ продвинулись в районе пяти населенных пунктов в Запорожской области, в Сумской области враг имел успехи в районе одного населенного пункта. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в ночной сводке 8 октября.

"Враг продвинулся вблизи Новониколаевки, Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и в Полтавке", — говорится в сообщении.

На Сумщине россияне имели успехи в районе Новониколаевки Сумского района. Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте боевых действий проекта.

Скриншот карты DeepState | враг продвинулся возле Новониколаевки

В Запорожской области российская армия продвинулась возле Новоивановки, Охотничьего и в Полтавке.

Скриншот карты DeepState | враг продвинулся возле Новоивановки Скриншот карты DeepState | враг продвинулся возле Охотничьего и в Полтавке

Также в Запорожской области российская армия имела продвижение в районе населенных пунктов Малиновка и Вишневое.

Скриншот карты DeepState | враг продвинулся возле Малиновки и Вишневого

Ситуация на фронте: где больше всего боестолкновений

На линии фронта наибольшую активность ВС РФ проявляют на Покровском направлении, как свидетельствуют данные Генштаба ВСУ от 7 октября. Здесь враг в целом совершил 37 попыток прорвать украинскую оборону за минувшие сутки. В то же время противник имеет существенные потери на этом направлении, где за минувшие сутки ВСУ обезвредили 144 оккупанта, среди которых 99 — безвозвратно.

Также враг осуществляет попытки прорваться на других направлениях:

Новопавловское направление: ВС РФ 27 раз пытались прорвать линию обороны ВСУ в районе 15 населенных пунктов;

Южно-Слобожанское направление: ВС РФ 28 раз штурмовали позиции ВСУ в районе 9 населенных пунктов и в сторону 3;

Торецкое направление: россияне 17 раз шли в наступление на позиции ВСУ в районах 5 населенных пунктов;

Гуляйпольское направление: ВС РФ 11 раз пытались наступать вблизи 2 населенных пунктов.

На других направлениях враг также осуществлял попытки штурмовать и прорвать линию обороны Сил обороны.

Напомним, 8 октября в Forbes сообщили, что Россия вскоре может привлечь к войне с Украиной до 25 тысяч кубинских наемников.

7 октября аналитики DeepState информировали, что ВС РФ захватили Малиевку на Днепропетровщине и продвинулись в нескольких областях.