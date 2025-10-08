Росіяни просунулися у Запорізькій та Сумській областях: які зміни на фронті, — DeepState (мапа)

Російська армія змогла просунутися у районі шести населених пунктів у Запорізькій та Сумській областях. Найбільше просувань у ворога зафіксовано на Запоріжжі.

ЗС РФ просунулися у районі п'яти населених пунктів у Запорізькій області, на Сумщині ворог мав успіхи у районі одного населеного пункту. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState у нічному зведенні 8 жовтня.

"Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки, Новоіванівки, Охотничого, Малинівки, Вишневого та у Полтавці", — йдеться у повідомленні.

На Сумщині росіяни мали успіхи у районі Новомиколаївки Сумського району. Відповідні зміни можна побачити на онлайн-мапі бойових дій проєкту.

Скриншот мапи DeepState | ворог просунувся біля Новомиколаївки

У Запорізькій області російська армія просунулася біля Новоіванівки, Охотничого та у Полтавці.

Скриншот мапи DeepState | ворог просунувся біля Новоіванівки Скриншот мапи DeepState | ворог просунувся біля Охотничого і в Полтавці

Також у Запорізькій області російська армія мала просування у районі населених пунктів Малинівка та Вишневе.

Скриншот мапи DeepState | ворог просунувся біля Малинівки і Вишневого

Ситуація на фронті: де найбільше боєзіткнень

На лінії фронту найбільшу активність ЗС РФ проявляють на Покровському напрямку, як свідчать дані Генштабу ЗСУ від 7 жовтня. Тут ворог загалом здійснив 37 спроб прорвати українську оборону за минулу добу. Водночас противник має суттєві втрати на цьому напрямку, де за минулу добу ЗСУ знешкодили 144 окупанти, з-поміж яких 99 — безповоротно.

Також ворог здійснює спроби прорватися на інших напрямках:

Новопавлівський напрямок: ЗС РФ 27 разів намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ у районі 15 населених пунктів;

Південно-Слобожанський напрямок: ЗС РФ 28 разів штурмували позиції ЗСУ у районі 9 населених пунктів та в бік 3;

Торецький напрямок: росіяни 17 разів йшли у наступ на позиції ЗСУ у районах 5 населених пунктів;

Гуляйпільський напрямок: ЗС РФ 11 разів намагалися наступати поблизу 2 населених пунктів.

На інших напрямках ворог також здійснював спроби штурмувати та прорвати лінію оборони Сил оборони.

Нагадаємо, 8 жовтня у Forbes повідомили, що Росія невдовзі може залучити до війни з Україною до 25 тисяч кубинських найманців.

7 жовтня аналітики DeepState інформували, що ЗС РФ захопили Маліївку на Дніпропетровщині та просунулися у кількох областях.