Перевищить війська КНДР: РФ може залучити на війну з Україною до 25 тисяч кубинців, — Forbes

Росія дедалі більше вербує іноземних найманців для участі у війні з Україною, аби компенсувати рекордні втрати. Незабаром до ЗС РФ на полі бою можуть доєднатися до 25 тисяч найманців з Куби, яких росіяни переманюють зарплатою у близько 2 тисяч доларів на місяць.

Related video

Контракти кубинці підписують здебільшого саме завдяки фінансовій вигоді, оскільки обіцяні суми значно перевищують зарплати, які ті можуть отримувати за роботу на своїй батьківщині. Про це пише видання Forbes.

У війні РФ проти України вже незабаром можуть брати участь на російській стороні до 25 тисяч кубинців, як свідчать дані від розвідки і українських посадовців. Така значна кількість спричинить те, що саме кубинці складатимуть найбільший за чисельністю іноземний контингент на фронті, випереджаючи навіть війська КНДР.

Спецслужби України стверджують: вербування іноземних найманців вигідне для вищого командування РФ. Це дає кілька переваг російській владі:

зменшення необхідність фінансових компенсацій;

мінімізація суспільного невдоволення серед росіян;

зменшення кількості загиблих росіян.

Для союзників РФ участь у війні створює можливості отримання бойового досвіду в умовах сучасної війни.

Кубинців приваблює участь у війні фінансовою вигодою

Тисячі кубинців, як йдеться у матеріалі, підписали контракти через обіцянки забезпечення зарплатою у розмірі близько 2 тисяч доларів. Такі суми значно вищі, ніж складають зарплати на Кубі. За даними доцентки Центру Міллера Університету Вірджинії Крістіни Лопес-Готтарді, середня зарплата на острові становить близько 202 доларів.

Інші кубинці стверджують, що їх нібито обманули, обіцяючи роботу на будівництві у Росії. Натомість вони опинилися в окопах на війні РФ з Україною.

Варто зазначити, що раніше в УП повідомили, що РФ також активно вербує найманців з Близького Сходу на війну з Україною. Зокрема РФ спільно з Іраном проводить масштабні операції задля вербування громадян Іраку, Сирії, Афганістану, Лівії, Ємену та інших країн.

Нагадаємо, 8 жовтня видання The Atlantic розповіло, що Україна може виграти війну на виснаження, попри кількісну перевагу Росії.

Президент РФ Володимир Путін 7 жовтня похвалився успіхами російської армії на фронті і виправдав війну з Україною.