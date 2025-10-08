Превысит войска КНДР: РФ может привлечь на войну с Украиной до 25 тысяч кубинцев, — Forbes

Россия все больше вербует иностранных наемников для участия в войне с Украиной, чтобы компенсировать рекордные потери. Вскоре к ВС РФ на поле боя могут присоединиться до 25 тысяч наемников из Кубы, которых россияне переманивают зарплатой в около 2 тысяч долларов в месяц.

Контракты кубинцы подписывают в основном именно благодаря финансовой выгоде, поскольку обещанные суммы значительно превышают зарплаты, которые те могут получать за работу на своей родине. Об этом пишет издание Forbes.

В войне РФ против Украины уже вскоре могут участвовать на российской стороне до 25 тысяч кубинцев, как свидетельствуют данные от разведки и украинских чиновников. Такое значительное количество повлечет за собой то, что именно кубинцы будут составлять самый большой по численности иностранный контингент на фронте, опережая даже войска КНДР.

Спецслужбы Украины утверждают: вербовка иностранных наемников выгодна для высшего командования РФ. Это дает несколько преимуществ российским властям:

уменьшение необходимость финансовых компенсаций;

минимизация общественного недовольства среди россиян;

уменьшение количества погибших россиян.

Для союзников РФ участие в войне создает возможности получения боевого опыта в условиях современной войны.

Кубинцев привлекает участие в войне финансовой выгодой

Тысячи кубинцев, как говорится в материале, подписали контракты из-за обещания обеспечения зарплатой в размере около 2 тысяч долларов. Такие суммы значительно выше, чем составляют зарплаты на Кубе. По данным доцента Центра Миллера Университета Вирджинии Кристины Лопес-Готтарди, средняя зарплата на острове составляет около 202 долларов.

Другие кубинцы утверждают, что их якобы обманули, обещая работу на стройке в России. Вместо этого они оказались в окопах на войне РФ с Украиной.

