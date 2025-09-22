Россия активно вербует наемников с Ближнего Востока на войну в Украину, — УП

Россия совместно с Ираном активно проводит масштабные операции по привлечению наемников для участия в боевых действиях на стороне российских вооруженных сил. В основном речь идет о гражданах Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии, Йемена и других стран региона.

Об этом пишет УП со ссылкой на собеседника в спецслужбах.

Согласно полученным данным, Иран и Россия привлекают к этому процессу даже бывших боевиков ИГИЛ, что вызывает серьезную обеспокоенность экспертов в области безопасности.

Одной из основных причин такой масштабной вербовки считается нехватка личного состава в вооруженных силах. Для привлечения наемников используются как финансовые стимулы, так и обещания предоставления российского гражданства.

Кроме того, для переброски наемников задействуются нелегальные миграционные и торговые маршруты, проходящие по четырем основным направлениям:

Ближний Восток — Иран — Армения — Грузия — Россия — Ближний Восток — Иран — Армения Ближний Восток — Иран — Азербайджан — Россия Ближний Восток — Иран — Центральная Азия — Россия Афганистан — Центральная Азия — Россия

В последние дни были зафиксированы случаи задержания нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границы в Армении, Азербайджане и странах Центральной Азии. Их переписка указывает на тесную координацию с российской стороной и получение конкретных обещаний за участие в этом процессе.