Путин похвастался успехами на фронте и оправдал вторжение ВС РФ в Украину

Решения, принятые в феврале 2022 года, в том числе полномасштабное вторжение в Украину, российский президент Владимир Путин назвал "правильными и своевременными".

Об этом глава Кремля, которому сегодня исполнилось 73 года, заявил на совещании в Санкт-Петербурге совещание с командующими группировок оккупационных войск и членами Совета безопасности РФ, на котором заслушал начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и остальных, сообщает ТАСС.

Выслушав доклады, Путин заявил, что "противник отступает по всей линии боевого соприкосновения", а также отметил, что "Россия безусловно должна достичь всех целей СВО", поблагодарив весь личный состав на фронте "за проявляемые мужество и героизм".

Он обвинил Киев в том, что тот якобы наносит удары по мирным объектам на территории РФ, чтобы впечатлить "западных покровителей".

Примечательно, что совещание прошло в Петропавловском соборе, где похоронены российские императоры.

Как пишут росСМИ, Путин отметил, что выбрал это место как "символ преемственности традиций и служения государству".

Тем временем ВС РФ продолжает обстреливать украинские города и уничтожать энергетическую и железнодорожную инфраструктуру. Так, Шостка в Сумской области уже четвертые сутки без воды, еды и газа. Не менее сложная ситуация в Черниговской области, а также в прифронтовых регионах.

