Достают железные дороги и идут волнами: какова цель новой тактики "Шахедов" ВС РФ, — Bild

Вооруженные силы Российской Федерации начали массированно применять дроны-камикадзе "Шахед" для ударов в глубине Украины и около границ или линии фронта, пояснил военный аналитик Юлиан Рёпке. Под ударом неизменно оказывается гражданская инфраструктура, свидетельствуют кадры с видеокамер беспилотников. Вместе с тем, появились новые возможности для действий в тыловых городах, заполненных гражданскими.

Россияне пытаются сделать атаки по Украине все более разрушительными, сказал Рёпке в аналитическом обзоре на YouTube-канале немецкого медиа. Среди прочего, ВС РФ получают видео с камер "Шахедов", которые передают сигнал операторам чуть ли не в Москву. Аналитик пояснил, что российское Минобороны действует по новой тактике: происходит не концентрированная массированная атака в течение короткого времени, а налет длится много часов. Еще одна особенность — "Шахеды" идут группами по 30 аппаратов, и таким образом истощают украинские средства ПВО.

Атаки дронов — Репке особенности налетов "Шахедов" и FPV

Рёпке проанализировал массированные обстрелы Украины и выделил особенности новой тактики ударов "Шахедов" ВС РФ. Первая особенность — длительные атаки дронов, которые идут несколькими волнами. Вторая — возможность управления "Шахедами", которые передают видео в прямом эфире.

Аналитики объяснил, что, например, последняя атака на Львов происходила несколькими волнами "Шахедов" и сопровождалась пуском ракет различных типов, в частности — баллистическими "Кинжалами". В итоге россияне ударили по гражданскому объекту и повредили гражданскую инфраструктуру и тысячи людей сидели без света. Еще одна атака, которая привлекла внимание, — это удар по складам топлива в Черниговской области. Уточняется, что это также объект критической инфраструктуры, от которого зависит жизнь гражданских. Особенность этого удара — россияне получали видеосигнал в течение атаки "Шахеда" и оператор имел возможность следить за событиями и провести точное нацеливание. Кроме того, от атак начали массированно страдать железнодорожные узлы: по ним били с 2022 года, но в 2025 — особенно массово, добавил обозреватель.

"Дроны больше не запускаются массово, а прибывают небольшими группами каждые 30 минут, что позволяет им вызывать перегрузку украинской противовоздушной обороны", — привело Bild слова украинского военного, знакомого с ситуацией (имя не указано).

Новая тактика дает возможность полностью уничтожить населенные пункты, которые граничат с границей РФ и линией фронта, подытожило медиа.

Еще одна тема вызвала внимание военного обозревателя — атака FPV-дрона на оптоволокне в Краматорске. Рьопке объяснил, что город расположен в 25 км от линии боев, заполнен тысячами мирных жителей, работают все заведения, есть освещение улиц и домов, ездит транспорт. Но теперь выяснилось, что такое расстояние уже достижимо для российских беспилотников, подчеркнул он. Обозреватель отметил, что пока ВС РФ не могут такие атаки проводить часто, но они показали, что могут начать "террор против гражданского населения".

Атаки дронов — детали

Отметим, Фокус писал о последних атаках дронов и других средств поражения ВС РФ. Удар по Львову состоялся в ночь на 5 октября. Согласно данным Воздушных сил, россияне запустили 549 воздушных целей. Украину атаковали 496 "Шахедов" и дронов-имитаторов (обезврежено 439), два "Кинжала" (сбили одну), 42 крылатых ракеты "Искандер-К"/Х-101 (32 сбили), девять "Калибров" (сбили шесть). В результате удара РФ погибла семья из четырех человек, сообщила Львовская областная военная администрация. Кроме того, россияне повредили гражданское предприятие, которое выпускает стройматериалы.

Напоминаем, 7 октября состоялась очередная атака дронов ВС РФ, которые угрожали железной дороге и объектам энергетики.