Дістають залізниці та йдуть хвилями: яка мета нової тактики "Шахедів" ЗС РФ, — Bild

Збройні сили Російської Федерації почали масовано застосувати дрони-камікадзе "Шахед" для ударів вглибині України та біля кордонів чи лінії фронту, пояснив воєнний аналітик Юліан Рьопке. Під ударом незмінно опиняється цивільна інфраструктура, свідчать кадри з відеокамер безпілотників. Разом з тим, з'явились нові можливості для дій у тилових містах, заповнених цивільними.

Росіяни намагаються зробити атаки по Україні все більш руйнівними, сказав Рьопке в аналітичному огляді на YouTube-каналі німецького медіа. Серед іншого, ЗС РФ отримують відео з камер "Шахедів", які передають сигнал операторам ледь не в Москву. Аналітик пояснив, що російське Міноборони діє за новою тактикою: відбувається не концентрована масована атака протягом короткого часу, а наліт триває багато годин. Ще одна особливість — "Шахеди" ідуть групами по 30 апаратів, і таким чином виснажують українські засоби ППО.

Атаки дронів - Рьопке особливості нальотів "Шахедів" та FPV

Рьопке проаналізував масовані обстріли України та виділив особливості нової тактики ударів "Шахедів" ЗС РФ. Перша особливість — довгі атаки дронів, які ідуть кількома хвилями. Друга — можливість керування "Шахедами", які передають відео у прямому ефірі.

Аналітики пояснив, що, наприклад, остання атака на Львів відбувалась кількома хвилями "Шахедів" і супроводжувалась пуском ракет різних типів, зокрема — балістичними "Кинджалами". В підсумку росіяни вдарили по цивільному об'єкту та пошкодили цивільну інфраструктуру і тисячі людей сиділи без світла. Ще одна атака, яка привернула увагу, — це удар по складах палива у Чернігівській області. Уточнюється, що це також об'єкт критичної інфраструктури, від якого залежить життя цивільних. Особливість цього удару — росіяни отримували відеосигнал протягом атаки "Шахеда" і оператор мав можливість стежити за подіями та провести точне націлювання. Крім того, від атак почали масовано потерпати залізничні вузли: по них били з 2022 року, але у 2025 — особливо масово, додав оглядач.

"Дрони більше не запускаються масово, а прибувають невеликими групами кожні 30 хвилин, що дозволяє їм викликати перевантаження української протиповітряної оборони", — навело Bild слова українського військового, знайомого з ситуацією (ім'я не вказано).

Нова тактика дає можливість повністю знищити населені пункти, які межують з кордоном РФ та лінією фронту, підсумувало медіа.

Ще одна тема викликала увагу воєнного оглядача — атака FPV-дрона на оптоволокні у Краматорську. Рьопке пояснив, що місто розташоване за 25 км від лінії боїв, заповнене тисячами мирних жителів, працюють усі заклади, є освітлення вулиць та будинків, їздить транспорт. Але тепер з'ясувалось, що така відстань вже досяжна для російських безпілотників, наголосив він. Оглядач зауважив, що поки ЗС РФ не можуть такі атаки проводити часто, але вони показали, що можуть почати "терор проти цивільного населення".

Атаки дронів — деталі

Зазначимо, Фокус писав про останні атаки дронів та інших засобів ураження ЗС РФ. Удар по Львову відбувся в ніч на 5 жовтня. Згідно з даними Повітряних сил, росіяни запустили 549 повітряних цілей. Україну атакували 496 "Шахедів" та дронів-імітаторів (знешкоджено 439), два "Кинджали" (збили одну), 42 крилатих ракети "Іскандер-К"/Х-101 (32 збили), дев'ять "Калібрів" (збили шість). Внаслідок удару РФ загинула родина з чотирьох осіб, повідомила Львівська обласна військова адміністрація. Крім того, росіяни пошкодили цивільне підприємство, яке випускає будматеріали.

Нагадуємо, 7 жовтня відбулась чергова атака дронів ЗС РФ, які загрожували залізниці та об'єктам енергетики.