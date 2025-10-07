Без света, воды и газа: как Шостка выживает четвертые сутки подряд (фото, видео)

Город Шостка в Сумской области, который с 4 октября остался без элементарных условий для жизни после очередного террористического обстрела ВС РФ энергетической инфраструктуры, приспосабливается к сложившимся реалиям.

Related video

Мэр города Виталий Нога отмечает, что ситуация в городе остается сложной.

"Отсутствуют электроэнергия и газ! Вода подается по графику на альтернативной энергетике! На месте продолжают работу аварийные и энергетические бригады, к обновлению присоединяются специалисты из других регионов", – писал он накануне.

По его словам, принят ряд технических решений для повышения энергетической устойчивости общества и увеличения количества резервных источников, а энергетики и газовики работают круглосуточно.

По состоянию на 7 октября, утверждает Нога, работа по восстановлению продолжается, а газовщики сообщают, что без газа остаются 197 домов.

"Сложно восстанавливается электроснабжение в микрорайонах, пока – соответственно временных графиков, с лимитированными объемами. Такой подход позволяет стабилизировать энергосистему и перейти к наращиванию объемов электроснабжения. Подача природного газа проходит тоже сложно. Остаются без газобеспечения ряд подъездов и квартир", – констатирует городской голова.

В городе продолжают работать 120 пунктов несокрушимости, где можно зарядить гаджеты и воспользоваться бесплатным интернетом. Кроме того, с 5 до 10 увеличилось количество локаций ля раздачи горячего питания и чая уязвимым категориям населения. Сотрудники ГСЧС готовят для людей в полевых кухнях, а затем раздают пищу.

Сотрудники ГСЧС готовят в полевых кухнях и раздают людям горячую еду Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Также помощь оказывают волонтерские организации.

Фото: ГСЧС

По домам, где живут одинокие старики и люди с инвалидностью, приходят соцработники, приносят горячую еду и оказывают помощь.

Жизнь без света глазами людей из Шостки

Красный Крест развернул в Шостке на базе психоневрологического интерната мобильный банно-прачечный комплекс, где люди могут покупаться и постирать вещи.

В Шостке работает мобильный банно-прачечный комплекс Фото: Соцсети

Местные жители, у которых уже который день нет газа и света, готовят еду во дворах на дровах и мангалах, а фотографиями делятся в соцсетях. В комментариях люди, у которых в домах стоят электроплиты, отмечают, что света нет по 22 часа, а также жалуются на то, что портятся холодильники и нет возможности хранить продукты.

Фото: Скриншот

Из-за отсутствия света полицейские города с помощью громкоговорителей извещают людей о воздушной тревоге, а психологи оказывают поддержку местным жителям.

На момент написания материала в Шосткинском районе снова звучала воздушная тревога.

Напомним, ВС РФ нанесли по Шостке более 20 ударов.

Также сообщалось, что мать и трое ее сыновей пострадали после удара по поездам в Шостке. Детей перевезли на лечение в Киев.